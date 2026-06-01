Özbekistanlı judocular Asya Açık Kupası'nda 71 madalya kazandı

Başkentimizdeki muhteşem Olimpiyat Şehri, bir kez daha büyük ve heyecan verici bir spor şölenine ev sahipliği yaptı. Dört gün boyunca bu kompleksin içindeki Dövüş Sporları arenasında, Özbek sporunun efsanevi ismi Uchqun Murodov anısına düzenlenen gençler ve yıldızlar kategorisindeki prestijli Asya Açık Judo Kupası müsabakaları gerçekleştirildi. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" adını taşıyan bu büyük organizasyonda, kıtamızın ve dünyanın en yetenekli judocuları tatamide hünerlerini sergiledi.

Özbek sporu severler için bu, gerçek bir gurur kaynağı olan unutulmaz bir turnuva oldu! Sayfamızdan ayrılmayın; temsilcilerimizin tatamideki mutlak hakimiyetini, takımlarımızı zafere taşıyan başarılı antrenörleri ve kazanılan rekor düzeydeki madalyaların detaylarını sizlerle paylaşacağız!

Taşkent tatamilerinde 1500 yetenekli sporcunun mücadelesi

Özbekistan Judo Federasyonu basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, kıta çapındaki bu büyük müsabakaya dünyanın 10'dan fazla ülkesinden gelen yaklaşık 1500 en seçkin ve umut vadeden genç sporcu katıldı. İki farklı yaş kategorisinde düzenlenen çekişmeli ve kıran kırana geçen müsabakalar, taraftarlara unutulmaz heyecan dolu anlar yaşattı.

En sevindirici ve gurur verici olanı ise, hem yıldızlar (kadetler) hem de gençler kategorisindeki müsabakalarda Özbekistan milli takımı temsilcilerinin rakiplerine hiçbir şans tanımayarak kürsüyü tamamen ele geçirmeleridir!

İki neslin zaferi: 71 madalya ülkemizde kaldı!

Milli takımlarımızın bu büyük başarısının arkasında, yetenekli antrenör ekibinin durmaksızın süren emeği yatmaktadır. Her iki yaş kategorisindeki temsilcilerimiz de turnuvayı en üst seviyede tamamlayarak rekor bir sonuç kaydettiler.

Zafere ulaşan yeteneklerimiz ve madalya kürsüsündeki başarıları aşağıdaki özel tabloda açıkça görülmektedir:

Milli takım kadrosu ve başantrenörler 🥇 Altın madalyalar 🥈 Gümüş madalyalar 🥉 Bronz madalyalar Toplam madalya sayısı Yıldızlar (Kadetler)

(Başantrenör: Aurelian Chiprian-Flis) 13 9 16 38 madalya Gençler milli takımı

(Başantrenör: Iskandar Rasulov) 9 9 15 33 madalya Genel sonuç: 22 18 31 🌟 71 madalya!

Ev sahibi avantajı: Her iki kategorideki sporcularımızın gösterdiği büyük azim sayesinde, müsabakanın toplam 71 madalyası ana vatanımız Özbekistan'da kaldı. Bu sonuç, Özbek judo okulunun ne kadar güçlü olduğunu ve gelecekte Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek yeni şampiyonlar neslinin yetişmekte olduğunu açıkça kanıtladı.

Taşkent tatamilerinde gerçek bir azim ve cesaret sergileyerek genel klasmanda mutlak üstünlük sağlayan tüm genç sporcularımızı, onların fedakar hocalarını ve tüm halkımızı bu büyük zaferden dolayı içtenlikle kutluyoruz! Dileriz ki bu tür güzel zaferler hayatımızda daim olsun!

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