Avustralya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu

Avrupa ve dünya futbol sahalarında 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor. Turnuva katılımcıları, yaklaşan zorlu mücadeleler için hazırlıklarına başladı. Asya kıtasını temsil eden ve kendine has savaşçı tarzıyla bilinen «Kangurular»ın teknik direktörü Tony Popovic, Dünya Kupası'na gidecek nihai kadroyu resmen açıkladı.

İngiltere, İtalya, Hollanda ve Amerika liglerinde pişmiş yıldızlarla dolu bu kadro, bu yıl da taraftarlara gerçek bir şov sunmaya hazır! Sayfamızdan ayrılmayın; Avustralya Milli Takımı'nın deneyimli liderlerini, genç yeteneklerini ve yer aldıkları zorlu grup hakkındaki detayları yakından inceleyeceğiz!

Deneyim ve gençliğin uyumu: «Kangurular»ın ana gücü

Teknik direktör Tony Popovic, bu önemli turnuva için kadro seçiminde deneyim ile gençlik enerjisini harmanlamaya çalıştı. Takımın uzun süreli kalecisi ve lideri Mathew Ryan («Levante»), savunmanın kalesi Harry Souttar («Leicester») ve orta sahada zekice oyunuyla öne çıkan Jackson Irvine («St. Pauli») ile deneyimli Mathew Leckie («Melbourne City») gibi yıldızlar takımın iskeletini oluşturuyor.

Ayrıca İngiltere'nin «Watford» kulübünde forma giyen Nestori Irankunda ve İtalya'nın «Sassuolo» kulübü temsilcisi Cristian Volpato gibi umut vadeden gençler de bu yılki Dünya Kupası'nda söz sahibi olmaya kararlı.

Okyanus ötesinde ciddi bir sınav: Avustralya Milli Takımı, kura sonuçlarına göre oldukça çekici ve rekabetçi bir gruba düştü. «Kangurular», bir üst tura çıkmak için turnuvanın ev sahiplerinden biri olan gururlu ABD, Avrupa'da kendi statüsüne sahip hırslı Türkiye ve Güney Amerika'nın dirençli, sürpriz yapabilen Paraguay milli takımlarına karşı sahada amansız bir mücadele verecek.

Avustralya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için tam ve resmi kadrosu

Dünya Kupası'nda zafer kazanmak ve taraftarlarını mutlu etmek için yola çıkan Avustralya Milli Takımı'nın tam kadrosunu aşağıdaki özel tablodan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Mevkiler Futbolcular ve kulüpleri Kaleciler Patrick Beach («Melbourne City»), Paul Izzo («Randers»), Mathew Ryan («Levante»). Savunmacılar Aziz Behich («Melbourne City»), Jordan Bos («Feyenoord»), Cameron Burgess («Swansea»), Alessandro Circati («Parma»), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria («Albirex Niigata»), Lucas Herrington («Colorado Rapids»), Kayne Traore («New York City»), Harry Souttar («Leicester»). Orta Sahalar Jacob Italiano (GAK), Cameron Devlin («Hearts»), Ajdin Hrustic («Heracles»), Jackson Irvine («St. Pauli»), Connor Metcalfe («St. Pauli»), Aiden O'Neill («New York City»), Paul Okon-Engstler («Sydney»), Cristian Volpato («Sassuolo»), Nestori Irankunda («Watford»), Mathew Leckie («Melbourne City»), Awer Mabil («Castellón»). Forvetler Nishan Velupillay («Melbourne Victory»), Mohamed Toure («Norwich»), Tete Yengi («Machida Zelvia»).

Kadrodan da görüleceği üzere Avustralya, bu yıl her rakip için oldukça zorlu ve ciddi bir engel teşkil edebilir. Fiziksel olarak güçlü ve hızlı olan bu takımın grupta gerçek bir heyecan yaratacağı şüphesiz.

Biz de bu büyük futbol şöleninde Asya kıtasının bu dirençli temsilcilerine ve tüm katılımcılara yürekten başarılar diliyoruz. Futbol dünyasının en sıcak, heyecanlı ve güzel haberlerini bizimle birlikte takip edin, değerli futbolseverler!