Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilir

·77·Spor
Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilir

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, efsanevi forvet Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'nda yer alabileceğini göz ardı etmedi. Şu anda Al-Nassr forması giyen yıldız oyuncu o dönemde 45 yaşında olacak olsa da, teknik direktörü onun benzersiz zihinsel gücünün ve kazanma arzusunun onu turnuvaya taşıyacağına inanıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Martinez'e göre Ronaldo'yu diğer futbolculardan ayıran temel özellik fiziksel durumu değil, sürekli gelişim arzusudur. Teknik direktör, birçok futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan veya Ballon d'Or aldıktan sonra motivasyonunu kaybettiğini, ancak Cristiano Ronaldo'nun her gün yeni zirvelere ulaşmak istediğini vurguladı.

2030 Dünya Kupası'nın Portekiz, İspanya ve Fas'ta düzenlenmesi planlanıyor. Bazı uzmanlar biyolojik faktörler nedeniyle 45 yaşındaki bir oyuncunun sahaya çıkmasını zor görse de, Martinez kaptanının potansiyeli konusunda iyimser. Ona göre Ronaldo bu hedef uğruna sonuna kadar savaşacak.

Roberto Martinez ayrıca geleceği ve Real Madrid ile ilgili çıkan dedikodulara da yanıt verdi. Madrid kulübündeki başkanlık seçimleri sürecinde adı adaylar arasında geçmişti. Martinez bu soruya esprili bir dille yanıt vererek, tüm odağının Portekiz Milli Takımı'ndaki görevinde olduğunu belirtti.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortekizDünya KupasıReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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