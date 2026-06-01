Irak Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

·63·Spor
Irak Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Futbol tutkusunun zirve yaptığı Dünya Kupası yaklaşırken, katılımcı ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Bugün Irak Milli Takımı teknik heyeti de turnuvada ülkelerini temsil edecek futbolcuların nihai listesini duyurdu.

Dikkat çeken bir nokta ise, bu önemli listede Taşkent'in «Paxtakor» kulübü savunmacısı Zayd Tahsin ve İngiliz kulübü «Luton» forveti Ali Al Hamadi gibi yetenekli isimlerin yer alması.

Irak Milli Takımı'nın turnuvadaki tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Iraklı taraftarların kale konusunda içi rahat. Çünkü bu pozisyona yerel ligin en güvenilir isimleri çağrıldı:

  • Fahad Tolib («At Talaba»)

  • Ahmad Basil («Ash Shorta»)

  • Jalol Hasan («Az Zavra»)

Savunmacılar

Savunma hattında, taraftarlarımızın yakından tanıdığı «Paxtakor»lu Zayd Tahsin'in yanı sıra Avrupa ve Asya'da forma giyen güçlü savunmacılar yer alıyor:

  • Manaf Yunus («Ash Shorta»)

  • Husayn Ali («Pogon»)

  • Zayd Tahsin («Paxtakor»)

  • Rebin Sulaka («Port»)

  • Akam Hoshim («Az Zavra»)

  • Merxas Doski («Viktoriya»)

  • Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)

  • Frans Putros («Persib»)

  • Mustafo Saadun («Ash Shorta»)

Orta Sahalar

Takımın orta sahası oldukça zengin ve Avrupa tecrübesine sahip lejyonerlerle dolu. Bu durumun takımın oyun temposunu artırması bekleniyor:

  • Zayd Ismoil («Al Talaba»)

  • Amir Al Ammari («Krakoviya»)

  • Kevin Yakob («Orxus»)

  • Zidan Iqbol («Utrext»)

  • Aymar Sher («Sarpsborg»)

  • Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)

  • Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)

  • Ahmad Qosim («Neshvill»)

  • Marko Farji («Venetsiya»)

  • Ali Jassim («An Najma»)

Forvetler

Hücum hattımız rakip savunmalar için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Güçlü pres ve gol sezgisi yüksek forvetler turnuvaya hazır:

  • Ali Al Hamadi («Luton»)

  • Ali Yusuf («At Talaba»)

  • Ayman Husayn («Al Karma»)

  • Mohanad Ali («Dibba»)

Bilgi: Irak Milli Takımı, Dünya Kupası'nda oldukça zorlu bir grupta yer alıyor. Bir üst tura çıkmak için dünya devlerinden Fransa, iddialı Norveç ve güçlü Afrika temsilcisi Senegal ile mücadele edecekler. «Paxtakor» temsilcisi Zayd Tahsin ve tüm Irak takımına başarılar dileriz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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