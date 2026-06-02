Kanada teknik direktörü Özbekistan'ı kolay teslim olmayan bir takım olarak nitelendirdi

Kanada milli takımının Özbekistan'a karşı oynadığı hazırlık maçındaki galibiyetinin ardından teknik direktör Jesse Marsch, maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Amerikalı uzman, öğrencilerinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özbekistan milli takımının savunmadaki güvenilir oyununa ve mücadeleci ruhuna da özel bir vurgu yaptı.

Marsch, maçın genel olarak Kanada için faydalı ve anlamlı geçtiğini belirtti. Takımında bir dizi iyi bireysel performans olduğunu, futbolcuların sahada görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ve sonuçtan memnun kaldığını ifade etti.

“Bence iyi bir maçtı. Takımımızda birçok iyi oyun ve iyi bireysel performans vardı. Maçtan sonra da bunu konuştuk: Eğer bazı küçük eksiklikleri giderebilirsek, oyunu daha fazla kontrol edebiliriz,” dedi Marsch.

Kanada teknik direktörü, takımı galip gelse de oyunda hala düzeltilmesi gereken yönler olduğunu gizlemedi. Ona göre, küçük hatalar üzerinde çalışılırsa, Kanada sonraki maçlarda topu daha iyi kontrol edebilir, oyun temposunu istediği gibi yönetebilir ve rakibe daha az fırsat verebilir.

Aynı zamanda Marsch, Özbekistan milli takımı hakkında sıcak ifadeler kullandı. Ona göre “beyaz kurtlar”, hiçbir şeyi kolay kolay vermeyen, savunmada güvenilir hareket eden ve rakibi zor duruma sokabilen bir takım.

“Ancak Özbekistan hiçbir şeyi kolay kolay vermeyen bir takım. Savunmada çok güvenilir hareket ediyorlar. İki gol attık, hatta daha fazlasını da atabilirdik. Kontrataklarda çok tehlikeli göründük ve birçok futbolcu iyi bir oyun sergiledi,” diye vurguladı.

Bu değerlendirme Özbekistan milli takımı için önemli. Sonuç olumlu olmasa da, rakip teknik direktörün takımımızdan saygıyla bahsetmesi ve savunmadaki düzeni özellikle belirtmesi, temsilcilerimizin potansiyelini gösteriyor. Dünya Kupası öncesinde bu tür maçlarda savunma disiplini, kontrataklar ve yoğunluk büyük önem taşıyor.

Marsch, kendi futbolcularının durumu hakkında da konuştu. Kanada milli takımı üyelerinin neredeyse tam hazırlık seviyesine yaklaştığını söyledi. Futbolcuların kendilerini iyi hissettiklerini, oyun temposunun arttığını ve bunun teknik direktörü mutlu ettiğini belirtti.

“Futbolcuların neredeyse yüzde 100 hazır duruma yaklaştığını, kendilerini iyi hissettiklerini ve oyun temposunu artırdıklarını görmek güzel. Sonuçtan memnunum. Bu bizim için iyi bir ilk maçtı,” dedi.

Kanada için bu maç, Dünya Kupası hazırlık yolunda önemli bir sınavdı. Marsch'ın öğrencileri sonuca ulaştı, ancak teknik direktör önlerinde hala büyük işler olduğunu iyi biliyor. Ona göre, bu maçtan doğru dersleri çıkarmak ve bir sonraki karşılaşmada daha güçlü görünmek gerekiyor.

“Şimdi bu maçtan dersler çıkarmalı ve bir sonraki maçta daha güçlü olmalıyız. Özellikle bugünkü gibi zor şartlarda, çok fazla faulün olduğu ve sakatlıktan dönen futbolcuların yer aldığı bir dönemde,” dedi uzman.

Marsch, maçın oynandığı sahanın kalitesi hakkında da olumlu görüş bildirdi. Ona göre saha, futbolculara sert mücadele etme, kayma, top için aktif yarışma ve kaliteli oyun sergileme imkanı tanıdı.

“Saha aslında iyi durumdaydı. Üzerinde kaymak, mücadele etmek ve top için sert yarışmak mümkündü. Bence saha iyi oynamaya imkan verdi,” dedi.

Kanada teknik direktörü için en önemli unsurlardan biri takımın konsantrasyonuydu. Bu tür maçlarda futbolcuların bazen sakatlıktan çekinerek yoğunluğu düşürebileceğini söyledi. Ancak bu sefer Kanada futbolcuları dikkati kaybetmedi ve oyuna tamamen odaklandı.

“En önemlisi, takımımızın konsantrasyonu yüksek seviyedeydi. Bazen bu tür maçlarda futbolcular sakatlanmaktan korkup yoğunluğu düşürüyorlar. Biz ise onlara durum ne olursa olsun dikkati kaybetmemeleri gerektiğini tekrar tekrar vurguladık,” dedi Marsch.

Ona göre takım, her günü verimli kullanmalı, gelişmeye devam etmeli ve ana hedeflerden sapmamalı. Teknik direktör, futbolcuların ruh halini çok yüksek değerlendirdi ve galibiyete bu modun yardımcı olduğunu vurguladı.

“Her günü verimli kullanmalı, ileriye bakmalı ve hedeflerimizden gözümüzü ayırmamalıyız. Takım büyümeye ve gelişmeye devam etmeli. Bugün futbolcuların ruh hali tam anlamıyla ideal seviyedeydi. Bu da iyi bir oyun ve iyi bir galibiyete yardımcı oldu,” dedi.

Marsch, sakatlanan Moise'in durumu hakkında da bilgi verdi. Oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirmediğini söyledi. Hücum organizasyonu sırasında Derek ile çarpıştığını ve darbe aldığını, ancak şu anki durumunun endişe verici olmadığını belirtti.

“Hayır, ciddi bir sorun yok. Hücuma çıkarken Derek ile çarpıştı ve darbe aldı. İyi durumda. Daha önce de benzer durumlar oldu — darbe alıyor ama çabuk toparlanıyor. İyi 30 dakika oynadı. İyileşecek ve sonra onu İrlanda maçına hazırlayacağız,” dedi teknik direktör.

Kanada hocası, sakatlıktan sonra sahaya dönen futbolcular hakkında da sıcak ifadeler kullandı. Onların bu seviyeye dönmek için büyük emek verdiklerini, kendilerine fırsat yaratabildiklerini özellikle belirtti.

Marsch, bazı futbolcuların henüz tam iyileşmemiş olsalar da sahada kendilerini iyi hissettiklerini söyledi. Hatta sol ayakla şut çekme egzersizlerinin henüz tam hacimde yapılmadığını, kas iyileşmesi için zaman tanındığını belirtti. Buna rağmen, futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla isabetli bir şut çekip gol atması teknik direktörü sevindirdi.

“Bence bu, onun yüzde 100 hazır duruma çok yaklaştığını ve Dünya Kupası'na hazır olduğunu hissetmesine yardımcı oluyor,” dedi Marsch.

Jonathan Osorio'nun başka bir pozisyonda oynaması sorulduğunda, teknik direktör futbolcuyu çok zeki bir oyuncu olarak tanımladı. Osorio'nun son iki yılda oyun yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığını ve şu anda çok iyi durumda olduğunu söyledi.

“Oso hakkında konuşurken, onun çok zeki bir futbolcu olduğunu iyi biliyoruz. Geldiğimden beri iki yıl içinde oyun yoğunluğunu önemli ölçüde artırdı. Şu an çok iyi durumda. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor. Farklı pozisyonlarda hareket edebilmesi onun büyük bir avantajı,” dedi Marsch.

Teknik direktör, bugünkü maç şartlarını göz önüne aldığında Osorio'yu tam olarak bu pozisyonda kullanmanın doğru bir karar olduğunu vurguladı. Ayrıca Jayden Nelson ve diğer bazı futbolcuların performansından da memnun olduğunu ifade etti.

Sohbetin sonunda Marsch, yağmurlu ve elverişsiz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen taraftarlara teşekkür etti. Edmonton halkının kötü havayı iyi havadan daha çok sevdiğine dair esprili bir yorumda bulundu.

“Taraftarlar harikaydı. Herkes erken geldi. Milli takıma olan destek çok iyi seviyede. İleriye doğru hareket ettikçe bu ilgi daha da artacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca taraftarların daha da heyecanlanması için sahada ilginç bir futbol sergileyebildiğimiz için mutluyum,” dedi Kanada milli takımı teknik direktörü.

Kanada için Özbekistan'a karşı alınan galibiyet, Dünya Kupası öncesinde iyi bir sinyal oldu. Marsch'ın takımı sonuca ulaştı, birçok futbolcu kendini gösterdi ve taraftarlara keyifli bir oyun sundu. Özbekistan ise mağlubiyete rağmen rakip teknik direktör tarafından mücadeleci, savunmada güvenilir ve kolay teslim olmayan bir takım olarak nitelendirildi.

Bu tür maçlar, dünya kupası öncesinde her iki takım için de önemli dersler veriyor. Kanada gücünü bir kez daha test etti, Özbekistan ise uluslararası tempodaki maçlarda hangi yönler üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini gördü. Büyük sahneye kadar vakit az, yani her sonuç altın değerinde.