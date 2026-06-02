William Saliba ameliyat olabilir: Arsenal savunmacısı sahalardan uzak kalabilir

·59·Spor
William Saliba ameliyat olabilir: Arsenal savunmacısı sahalardan uzak kalabilir

Arsenal'in merkez savunma oyuncusu William Saliba, sırtındaki kronik ağrıların artması nedeniyle yakın zamanda ameliyat masasına yatabilir. Londra ekibinde başarılı bir performans sergilemesine rağmen, son tıbbi kontroller uzun süreli tedavi ve cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu gösteriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

L’Equipe gazetesine göre, 25 yaşındaki savunmacı birkaç haftadır sırtındaki sakatlıkla oynuyor. Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 120 dakika sahada kalmasına rağmen, maç sonrası ağrıları daha da şiddetlendi. İlk haberler, Fransa milli takımındaki katılımını şüpheye düşürmüştü.

Fransa milli takımı sağlık ekibi, Pazartesi günkü kontrollerin ardından olumlu bir rapor verdi ve Saliba'nın yaklaşan turnuvada oynamasına izin verildi. Ancak Arsenal yönetimi, turnuva sonrasında savunmacıdan yararlanamayacaklarının farkında. İngiltere Premier Lig şampiyonları, ameliyatı yaz sonuna planlıyor.

William Saliba, geçen sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkarak takımın başarılarına büyük katkı sağladı. Şimdi tüm dikkatini Fransa milli takımına veriyor. Didier Deschamps, savunma hattı için Saliba'nın yanı sıra Dayot Upamecano, Ibrahima Konate ve Maxence Lacroix gibi isimleri tercih etti.

Fransa milli takımı, gruptaki mücadelesine 16 Haziran'da Senegal maçıyla başlayacak. Arsenal taraftarları ise ameliyat sonrası iyileşme sürecinin uzun sürmesi beklendiğinden, ana savunmacılarının yeni sezonun başlangıcını kaçırabileceğinden endişeli.

ArsenalWilliam SalibaFransaSakatlıkİngiltere Premier Lig
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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