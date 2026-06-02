Liverpool, yeni teknik direktör konusunda Andoni Iraola ile anlaşmaya yakın

Liverpool, Arne Slot'un ayrılışının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için eski Bournemouth çalıştırıcısı Andoni Iraola ile görüşmelerini son aşamaya getirdi. Anfield sportif direktörü Richard Hughes süreci yönetirken, kulüp 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

The Times'ın haberine göre, 43 yaşındaki teknik adam ile kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bournemouth'taki üç başarılı sezonun ardından serbest kalan Iraola, Richard Hughes'un kişisel tercihi olarak öne çıkıyor. Hughes, İspanyol teknik adamın agresif baskıya dayalı taktiksel anlayışının Liverpool felsefesiyle tam uyumlu olduğuna inanıyor.

Kulüp yönetimi Sebastian Hoeness ve Pierre Sage gibi isimleri değerlendirse de, Iraola ana favori haline geldi. Gelen bilgilere göre, Basklı teknik adam yanında Liverpool'un sıkı bir taraftarı olan yardımcısı Tommy Elphick'i de Merseyside'a getirmek istiyor.

Iraola, geçen sezon Bournemouth'u İngiltere Premier Ligi'nde altıncı sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Takımının, forvet Antoine Semenyo'nun Manchester City'ye satılmasına rağmen elde ettiği yüksek başarı, birçok dev kulübün dikkatini çekmişti.

Bu yaz transfer döneminin Liverpool için bir geçiş süreci olması bekleniyor. Yeni teknik direktörün sadece teknik ekibi kurması değil, aynı zamanda takımdan ayrılan Mohamed Salah'ın yerini dolduracak üst düzey bir kanat oyuncusu bulması da gerekiyor. Kulüp, transfer dönemi kapanmadan kadroyu önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor.