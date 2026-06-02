Katar Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

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Katar Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Asya'nın en güçlü ve başarılı takımlarından biri olan Katar Milli Takımı, yaklaşan 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını tamamladı. Katarlılar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu prestijli turnuvada ülkeyi temsil edecek nihai kadroyu kamuoyuna duyurdu.

Teknik direktör, en deneyimli ve formda yıldızları kadroya dahil etti. Listede yerel ligin liderleri ve yurt dışında forma giyen lejyonerler yer alıyor. Aşağıda Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak Katarlı oyuncuların tam listesini bulabilirsiniz.

Katar Milli Takımı'nın resmi kadrosu:

Kaleciler:

  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

  • Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

  • Mahmud Abunada (Al-Rayyan)

Defans:

  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

  • Pedro Miguel (Al-Sadd)

  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

  • Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)

  • Issa Laye (Al-Arabi)

  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)

  • Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, İspanya)

Orta Saha:

  • Ahmed Fathi (Al-Arabi)

  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)

  • Assim Madibo (Al-Wakrah)

  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)

  • Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Forvet:

  • Almoez Ali (Al-Duhail)

  • Akram Afif (Al-Sadd)

  • Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

  • Edmilson Junior (Al-Duhail)

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

  • Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

  • Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

  • Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Katarlıları grupta nasıl sınavlar bekliyor?

Katar Milli Takımı'nın yaklaşan Dünya Kupası grup aşamasında oldukça ciddi ve ilginç bir grupta yer aldığını belirtmek gerekir.

Kura sonuçlarına göre, B Grubu'nda mücadele edecekler. Asya şampiyonunun rakipleri Kanada, İsviçre ve Bosna-Hersek olacak.

Gruptaki mücadelenin çok çetin geçmesi bekleniyor. Katar Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar dileriz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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