Dünyanın gözü Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmişken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), milyonların merakla beklediği en büyük haberi duyurdu. Saygın kuruluş, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımların nihai kadrolarını resmen onayladı.

Bu turnuva sadece kapsamıyla değil, futbol tarihimizde yeni bir sayfa açmasıyla da unutulmaz olacak. FIFA'nın açıklamasına göre, rekor düzeyde 48 milli takımda toplam 1248 futbolcu gezegenin en büyük ödülü için ter dökecek. Bu rakamlar, futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir çeşitliliğe ve küresel kapsama işaret ediyor.

Özbekistan tarihi sahnede!

Özbek sporu ve tüm halkımız için bu turnuvanın önemi paha biçilemez. Çünkü futbol dünyasının en prestijli turnuvasında Özbekistan Milli Takımı tarihinde ilk kez sahaya çıkacak! Formatın genişletilmesi, bizim gibi milyonlarca insanın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bizimle birlikte Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Ürdün milli takımları da ilk kez katılanlar olarak listede yer aldı.

Makalenin en heyecan verici kısmı ise dünya futbolunun bugün genç yıldızlarımızı özel olarak takdir etmesi. Örneğin, Fransız Warren Zaïre-Emery ve Faslı Bilal El-Khannouss'un yanı sıra Özbek futbolunun altın çocuğu Abdukodir Khusanov da FIFA'nın resmi açıklamasında 2026 Dünya Kupası'nın en çok beklenen yeni nesil temsilcilerinden biri olarak yer aldı. Şu anda tüm Özbek halkının kalbindeki hayaller bu gençlerin omuzlarında.

Deneyim ve gençlik gösterisi: Rakamlar konuştuğunda

2026 Dünya Kupası kadroları ilginç istatistiklerle dolu:

Altıncı sefer: Yaşayan efsaneler Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronaldo (Portekiz) ve ünlü Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, kariyerlerindeki tarihi 6. Dünya Kupası'nda yer almak için sahaya çıkacaklar.

Süreklilik ve yenilenme: Turnuvadaki 357 futbolcu daha önce Dünya Kupası heyecanını yaşamışken, diğer 891 oyuncu için bu bir ilk olacak. Ayrıca kadrolarda daha önce Dünya Şampiyonu olma sevincini yaşamış 22 futbolcu bulunuyor.

Yaş sınırları: Turnuvanın en yaşlı temsilcisi İskoç kaleci Craig Gordon (43 yaş 162 gün) olurken, en genç yetenek Meksikalı Gilberto Mora (17 yaş 240 gün) oldu. Toplamda 20 yaş altı 22 genç ve 40 yaş üstü 7 "veteran" kayıt altına alındı.

Küresel kulüpler ve teknik direktörlük rekoru

Modern futbol coğrafyası o kadar geniş ki, 2026 Dünya Kupası katılımcıları gezegenin 71 ülkesindeki 449 farklı kulübün şerefini koruyacaklar. Bu takımlar kıtalara göre şöyle dağılıyor:

Konfederasyon Ülke sayısı UEFA (Avrupa) 35 ülke AFC (Asya) 14 ülke CONMEBOL (G. Amerika) 8 ülke CONCACAF (K. Amerika) 7 ülke CAF (Afrika) 6 ülke OFC (Okyanusya) 1 ülke

İlginç olan, takımların kadro oluşturma stillerinin de farklı olması. Örneğin, Katar ve Suudi Arabistan milli takımlarının 26 futbolcusundan 25'i kendi yerel liglerinde oynuyor. Bunun tam tersi olarak Yeşil Burun Adaları, Kongo DC, Fildişi Sahili, Curaçao, Senegal ve Uruguay milli takımları sadece ve sadece lejyonerlerden (yurt dışında oynayanlardan) oluşuyor.

Teknik direktörlerin kralı: Teknik direktörler arasında da tarihi bir sonuç kaydedildi. Gana milli takımı hocası Carlos Queiroz kariyerindeki üst üste beşinci Dünya Kupası'na katılıyor (daha önce 2010'da Portekiz, 2014, 2018, 2022'de İran ile katılmıştı). Efsanevi Bora Milutinović'ten sonra bu başarıya ulaşan dünyadaki ikinci uzman oldu.

Kanada, Meksika ve ABD'nin ev sahipliği yapacağı bu görkemli şölende toplam 104 maç oynanacak. Vatanımızın futbol tarihinde yeni bir dönemi başlatacak bu büyülü turnuvada milli takımımıza büyük zaferler ve başarılar diliyoruz. İleri Özbekistan!