Atletico Madrid, Julian Alvarez yerine yeni bir forvet arıyor

Atletico Madrid takımı, ana forveti Julian Alvarez'in olası ayrılığına karşı Victor Osimhen seçeneğini değerlendiriyor. Son zamanlarda Atletico Madrid ve Barcelona kulüpleri arasında transfer konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşandı. Basında çıkan haberlere göre, Katalan kulübü Arjantinli dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu konuda haber veriyor.

Atletico Madrid yönetimi Julian Alvarez'i takım projesinin temeli olarak görse de, Barcelona'nın halihazırda resmi bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Barcelona başkent kulübüne e-posta yoluyla 100 milyon avroluk bir teklif gönderdi. Ancak bu yarışta sadece Katalanlar değil, PSG ve Arsenal de aktif olarak yer alıyor.

Durumun bu şekilde gelişmesi Atletico Madrid'i uygun bir yedek aramaya zorladı. Madrid ekibi, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in adaylığını ana hedef olarak belirledi. Şu anda Galatasaray forması giyen forvet, Türkiye liginde harika sonuçlar sergiliyor.

Victor Osimhen'in transferi için adayların en az 70-100 milyon avro civarında bir bütçe ayırması gerekecek. Ayrıca bu futbolcu için Manchester United da ciddi bir ilgi gösteriyor. Eğer Julian Alvarez takımdan ayrılırsa, Atletico Madrid tüm gücünü Osimhen'i transfer etmeye adayacaktır.