Liverpool'un hedefindeki Yan Diomande yeni idolünün kim olduğunu açıkladı

RB Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande, yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Bundesliga'daki performansıyla Liverpool ve PSG gibi takımlar arasında gerçek bir rekabete yol açtı. 19 yaşındaki futbolcu, oyun tarzını oluştururken kimleri örnek aldığını açıkladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

"Eskiden idolüm Cristiano Ronaldo'ydu, ayrıca R9'u (Ronaldo) da severdim. Ancak şu anda daha çok Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi oyuncuları takip ediyorum. Kendi pozisyonumda oynayan futbolcuların hareketlerini incelemeye ve onların en iyi özelliklerini sahada tekrarlamaya çalışıyorum" dedi Diomande, Sky Sports'a verdiği röportajda.

Genç yetenek, kendini geliştirmeye devam ettiğini ve mükemmellikten hala uzak olduğunu itiraf etti. Bu sezon 118 başarılı dripling ile ligde lider olmasına rağmen alçakgönüllülüğünü koruyor. "Ben de bir insanım, hata yapabilirim. Eğer kötü bir maç çıkardıysanız, bunu kabul etmeli ve bir sonrakinde daha çok çalışmalısınız. Bu sezon benim de kötü maçlarım oldu" diye ekledi.

Liverpool yönetimi, Mohamed Salah'ın yerini alabilecek en uygun aday olarak Diomande'yi görüyor. Futbolcunun kendisi de daha önce TikTok üzerinden Merseyside kulübüne olan sevgisini gizlememişti: "Ben bir Liverpool taraftarıyım ve Anfield'da oynamayı hayal ediyorum. Babam da bir gün beni orada görmeyi istiyor."

Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. RB Leipzig, yıldızını en az 100 milyon Euro karşılığında bırakmaya hazır. Futbolcunun Alman kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve kulüp yönetimi onu en az bir sezon daha takımda tutmak istediklerini belirtti.