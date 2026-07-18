Bronz madalya kime lazım? İngiltere ve Fransa'da farklı ruh halleri

Dünya Kupası üçüncülük maçı öncesinde İngiltere ve Fransa kamplarında farklı ruh halleri hakim. Fransızlar bu maça bir zorunluluk olarak bakarken, Thomas Tuchel öğrencileri 60 yılın en iyi derecesi için sahaya çıkabilir.

Ancak Fransa'da gizli bir motivasyon da var: Bu, Didier Deschamps'ın milli takım teknik direktörü olarak son maçı olacak.

Fransızlar üçüncülük maçını istemiyor

Fransa, yarı finalde İspanya'ya 0-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışından koptu. Şimdi takım Miami'de İngiltere'ye karşı üçüncülük maçına çıkacak. İngiltere ise yarı finalde Arjantin'e 1-2 kaybetmişti.

Deschamps, üçüncülük maçı hakkında açık konuşarak, bunun iki takımın da oynamak istediği bir maç olmadığını itiraf etti.

«Bu oynamayı tercih edeceğimiz bir maç değil ama var işte.»

Savunma oyuncusu Ibrahima Konate de benzer bir görüş bildirdi. Futbolcuların hedefinin üçüncülük olmadığını, ancak artık başka seçeneklerinin kalmadığını söyledi.

Fransa için beklenmedik bir motivasyon doğdu

Fransız futbolcuların açıklamaları, motivasyonlarının düşük olduğu izlenimini veriyor. Ancak Konate, takımın Deschamps'a layık bir veda hediyesi sunmak için galibiyet arayacağını da belirtti.

Bu karşılaşma, Deschamps'ın Fransa milli takımının başındaki son maçı olacak. Bu nedenle bronz madalya, Fransızlar için teknik direktörlerini galibiyetle uğurlama fırsatına dönüşebilir.

İngiltere 1966'dan beri beklenen sonuca yakın

Tuchel de başlangıçta üçüncülük maçını futbolcuların istemediği bir karşılaşma olarak nitelendirmişti. Yine de İngiltere'nin yarı finaldeki acı verici mağlubiyetten sonra doğru bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

Eğer İngiltere bronz madalyayı kazanırsa, bu takımın 1966'daki şampiyonluğundan sonraki en iyi Dünya Kupası derecesi olacak. Ayrıca İngilizler, tarihinde ilk kez Britanya dışında düzenlenen bir Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayabilir.

Bu açıdan Tuchel'in öğrencilerinin motivasyonu Fransızlardan daha yüksek görünüyor. Ancak yarı finaldeki psikolojik darbe, yorgunluk ve kadrodaki olası değişiklikler oyun temposunu etkileyebilir.

Üçüncülük maçı gerekli mi?

Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı bir gelenek olarak korunuyor. Ancak futbolda böyle bir karşılaşmanın gerekliliği her zaman tartışılır.

Bir yandan, yarı finalde kaybeden takımlara turnuvayı galibiyetle bitirme, az süre alan oyunculara şans verme ve resmi üçüncüyü belirleme imkanı tanıyor.

Diğer yandan, ana hedefinden kopan futbolculardan bir maç daha oynamalarını istemek sakatlık ve yorgunluk riskini artırıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük maçı en son 1980'de oynanmış, sonrasında UEFA bu maçtan vazgeçmişti.

Sahada kim daha çok istekli olacak?

Kağıt üzerinde İngiltere'nin tarihi bir başarıya ulaşma ihtimali daha güçlü bir motivasyon gibi görünüyor. Fransa ise teknik direktörünü galibiyetle uğurlamak için mücadele edecek.

Bu yüzden «kimsenin istemediği maç», beklenmedik bir şekilde çekişmeli bir mücadeleye dönüşebilir. Bronz finali bazen bir teselli maçı değil, karakter sınavı olur.

Sizce Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynanmalı mı?