Xavi kulüp futboluna dönmeyebilir: Yeni hedefini açıkladı

·25·Spor
Xavi kulüp futboluna dönmeyebilir: Yeni hedefini açıkladı

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, kariyerindeki bir sonraki adımın bir kulüp değil, bir milli takım olabileceğini belirtti. İspanyol çalıştırıcı, bu çalışma tarzının sadece profesyonel hedeflerine değil, aile hayatına da uygun olduğunu ifade etti.

Xavi hangi milli takımı çalıştırabileceğini açıklamadı. Ancak teknik direktör olarak katılmayı hayal ettiği büyük turnuvaları sıraladı.

Xavi milli takımda çalışmak istiyor

Xavi, RNE Audio'ya verdiği röportajda gelecekte milli takımlardan birini yönetme seçeneğine ciddi bir şekilde baktığını dile getirdi.

«Bir sonraki adımım bir milli takım olabilir. Bu bana uygun. Tam olarak istediğim şey bu», dedi teknik adam.

Ona göre, kulüplerdeki sürekli baskı ve yoğun maç takvimi, ailesiyle yeterince vakit geçirmesine izin vermiyor.

Kararın arkasında ailevi nedenler de var

45 yaşındaki teknik direktör, küçük çocukları olduğunu ve kariyerini ailesine uygun bir şekilde sürdürmek istediğini vurguladı.

«Bir ailem ve küçük çocuklarım var. Kulüpte çalışmak onlarla yeterince vakit geçirmeme engel oluyor. Bunu açıkça söyleyebilirim», dedi Xavi.

Milli takımlarda maç ve antrenman sayısı kulüplere göre daha azdır. Bu nedenle Xavi, milli takımda çalışmayı kendisi için daha uygun bir seçenek olarak görüyor.

Dört büyük turnuvayı sıraladı

Xavi, gelecekte sadece bir Avrupa milli takımını değil, başka kıtalardan milli takımları da çalıştırmaya hazır olduğunu gizlemedi.

Teknik adam, şu turnuvalarda antrenör olarak yer almak istediğini belirtti:

  • Dünya Kupası;

  • Avrupa Şampiyonası;

  • Afrika Uluslar Kupası;

  • Asya Kupası.

Bu açıklama, Xavi'nin Avrupa dışındaki milli takımlardan gelecek teklifleri de değerlendirebileceğini gösteriyor.

Barcelona ile iki kupa kazandı

Xavi, Kasım 2021'de Barcelona'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. Katalan ekibinin başında iki buçuk yıl görev yaptı.

Onun yönetiminde Barcelona:

  • La Liga şampiyonluğu;

  • İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Ancak 2024 yılında kulüp yönetimi Xavi'nin görevine son verdi. O günden bu yana teknik adam herhangi bir takım çalıştırmadı.

Şimdi asıl merak konusu, Xavi'ye ilk teklifi hangi milli takımın yapacağı. Bir sonraki durağı Avrupa, Asya veya Afrika olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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