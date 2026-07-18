Mash’al, ilk galibiyetin ardından yeni transferini duyurdu

Fotoğraf: Mash’al PFK

Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Mubarek temsilcisi Mash’al, kadrosunu güçlendirmeye başladı. Takım, sezonun ilk galibiyetini aldıktan sonra tecrübeli bir kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Yeni futbolcunun, şampiyonanın ikinci yarısında "gazcılar"ın hücum hattını güçlendirmesi ve takımın puan durumundaki yerini iyileştirmesi bekleniyor.

Doniyor Narzullayev, Mash’al futbolcusu oldu

Kulüp basın servisinin bildirdiğine göre, Mash’al 31 yaşındaki kanat oyuncusu Doniyor Narzullayev ile sözleşme imzaladı.

Futbolcu, mevcut sezonun ilk devresini Bekabad'ın Metallurg kulübünde geçirdi. Narzullayev ağırlıklı olarak sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor.

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun yeni takımında hangi numarayı giyeceği henüz açıklanmadı.

Süper Lig'de büyük tecrübe kazandı

Doniyor Narzullayev kariyeri boyunca Özbekistan'ın birçok kulübünün formasını terletti. Süper Lig ve Pro Lig maçlarında yer alarak ülke şampiyonasında yeterli tecrübe kazanan futbolculardan biri olarak kabul ediliyor.

Kanattaki hızı, hücumlara katılımı ve birden fazla pozisyonda oynayabilmesi, Mash’al teknik heyeti için ek seçenekler yaratabilir.

Özellikle gol yollarında zorlanan takım için tecrübeli bir futbolcunun katılımı, sezonun geri kalanında büyük önem taşıyor.

Uzun zamandır beklenen ilk galibiyet geldi

Mubarek ekibi, 17 Temmuz'da Kokand-1912'yi 1-0 mağlup ederek Süper Lig'in bu sezonundaki ilk galibiyetini kutladı.

Bu sonuca kadar Mash’al, şampiyonada galibiyet alamıyor ve puan tablosunun en alt sırasında yer alıyordu.

Takım şu anda 3 puanla 16. sırada bulunuyor. İlk galibiyet futbolculara psikolojik olarak moral verse de, Süper Lig'de kalabilmek için hala uzun bir yol kat edilmesi gerekiyor.

Mash’al'ı zor bir görev bekliyor

Doniyor Narzullayev'in transferi, kulübün şampiyonanın ikinci yarısında durumu değiştirmek için ciddi adımlar attığını gösteriyor.

Ancak tek bir yeni futbolcunun tüm sorunları çözmesi zor. Mubarek ekibinin puan tablosunda yükselmesi için savunmadaki hataları azaltması ve hücumda yaratılan pozisyonları daha verimli kullanması gerekecek.

Şimdi taraftarları ilgilendiren ana konu, Narzullayev'in yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağlayacağı ve Mash’al'ın Süper Lig'de kalmasına ne kadar yardımcı olabileceğidir.

Sizce bu transfer Mash’al'ın sonuçlarını değiştirebilir mi?