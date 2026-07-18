Hubble ve James Webb uzayda en uzun yörüngeye sahip kara deliği keşfetti

·34·Teknoloji
Hubble ve James Webb uzayda en uzun yörüngeye sahip kara deliği keşfetti

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisindeki en büyük ve en yoğun yıldız kümelerinden biri olan Omega Centauri'nin merkezinde beklenmedik bir keşfe imza attılar. NASA'nın Hubble ve James Webb uzay teleskopları ile yürütülen araştırmalar sonucunda, yıldız kütlesine sahip ancak son derece sıra dışı bir yörüngede hareket eden bir kara delik bulundu. Bu keşif, evrendeki en gizemli nesnelerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştirebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan verilere göre, yeni keşfedilen nesne oMEGACat BH-2 olarak adlandırıldı. Dünya'dan yaklaşık 18.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu kara delik, kendine has "gizli" bir doğaya sahip. Bilim insanları onu doğrudan göremeseler de, etrafında dönen görünür yıldızın hareket yörüngesini analiz ederek varlığını kanıtladılar.

94 yıllık rekor yörünge

Bu sistemin en şaşırtıcı yönü dönüş süresidir. Araştırmacılar, Hubble teleskopunun 2002'den 2023'e kadar olan arşiv verilerini inceleyerek, görünür yıldızın kara delik etrafında tam bir tur atmasının tam 94 yıl sürdüğünü belirlediler. Bu, günümüzde bilinen ikili sistemler arasındaki en uzun yörünge süresi olarak kabul ediliyor.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, sistemdeki görünür yıldızın kütlesi Güneş'in 0,78 katı, görünmez eşi olan kara deliğin kütlesi ise 4,46 katıdır. Bu veriler, nesnenin nötron yıldızı olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor, çünkü nötron yıldızları için belirlenen maksimum ağırlıktan çok daha ağırdır.

Omega Centauri'nin sırları ve gelecek planları

Omega Centauri kümesi yaklaşık 10 milyon yıldız içermektedir. Daha önce bilim insanları burada orta kütleli büyük bir kara delik olduğunu tahmin etmişlerdi, ancak oMEGACat BH-2 gibi daha küçük nesneleri bulmak oldukça zordu. Bunun nedeni, bu tür kara deliklerin madde yutmadıkları zamanlarda X-ışını veya radyo dalgaları yaymamaları ve neredeyse görünmez kalmalarıdır.

Araştırmacılara göre bu ikili sistem, yıldızların doğduğu sırada değil, daha sonra yoğun küme içindeki dinamik çarpışmalar sonucunda oluşmuş olabilir. Bu tür nesneleri incelemek, gelecekte kütleçekim dalgalarının kaynaklarını anlamak açısından büyük önem taşıyor. İleride Nancy Grace Roman Space Telescope'un faaliyete geçmesiyle, bu tür gizli kara delikleri arama çalışmalarının daha da genişlemesi bekleniyor.

HubbleJames WebbKara DelikAstronomiNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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