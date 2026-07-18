ABD'de devlet memurlarının iş telefonlarında TikTok kullanmasına izin verildi

ABD Adalet Bakanlığı, federal çalışanların hükümet tarafından sağlanan cihazlara TikTok uygulamasını yeniden indirmelerine ve kullanmalarına izin verdi. Bu karar, 2022 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle getirilen katı yasağın kaldırıldığı anlamına geliyor ve ülkenin teknoloji politikasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Reuters'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı söz konusu yasağın artık geçerliliğini yitirdiğini duyurdu. Bunun temel nedeni, TikTok platformunun ABD'deki operasyonlarının yeni kurulan bir ortak girişime devredilmesi oldu. Bu anlaşma kapsamında Oracle, Silver Lake ve MGX gibi büyük şirketler, platformun güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlendi.

Güvenlik garantileri ve yeni sahiplik yapısı

Yeni anlaşmaya göre, Oracle şirketi ortak girişimin güvenlik konusundaki ana ortağı olarak faaliyet gösterecek. Bu durum, kullanıcı verilerinin gizliliğini korumaya ve dış müdahaleleri önlemeye hizmet edecek. Uygulamanın önceki sahibi olan ByteDance ise yeni yapıda sadece yüzde 19,9'luk bir hisseyi elinde tutuyor.

Adalet Bakanlığı'nın resmi notunda, Başkan Donald Trump'ın yürütme organı çalışanlarının resmi cihazlara TikTok uygulamasını yüklemelerine izin verdiği belirtildi. Ancak bu sürecin, her kurumun kendi iç kararı ve iş yerindeki mevcut politikalar doğrultusunda yürütülmesi şart koşuldu.

Hatırlatmak gerekirse, 2022 yılında kabul edilen yasa, TikTok üzerinden casusluk yapılabileceği endişeleri nedeniyle devlet memurlarının bu uygulamayı kullanmasını yasaklamıştı. Daha sonra bu kısıtlamalar ülke geneline yayılarak uygulamanın tamamen engellenmesi noktasına gelmişti.

Siyasi değişimlerin etkisi

İlginç olan şu ki, geçen yılın başında yasa yürürlüğe girdikten sonra TikTok ABD'de kısa süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak Donald Trump, bu süreci birkaç kez ertelemeyi başardı ve servis sağlayıcılarını uygulamaya erişimi yeniden açmaya çağırdı. Mevcut karar ise bu siyasi iradenin mantıksal bir devamı olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi ve teknoloji merkezinde TikTok ile ilgili durumun yumuşaması, platformun küresel çaptaki nüfuzunu ve güvenlik standartlarına olan güveni artırabileceği için bu gelişme oldukça önemlidir. ABD'deki bu değişikliklerin diğer ülkelerdeki düzenleyicilerin kararlarını da etkilemesi muhtemeldir.

Özetle, TikTok etrafındaki büyük siyasi ve hukuki tartışmalar şimdilik Amerikan hükümetinin lehine çözülmüş görünüyor. Oracle gibi yerel devlerin kontrolü altında uygulama, sadece sıradan kullanıcılar için değil, devlet yetkilileri için de güvenli kabul edildi.