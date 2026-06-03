Ricardo: Cristiano Ronaldo hâlâ bir gol makinesi

Portekiz milli takımının eski kalecisi ve mevcut antrenörü Ricardo, efsanevi forvet Cristiano Ronaldo hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre, 41 yaşındaki yıldız maksimum hızından biraz kaybetmiş olsa da, tehlike seviyesi ve gol sezgisi hâlâ en üst düzeyde. Goal.com'un haberine göre .

Ricardo, 2006 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giymişti ve şu anda milli takımda kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. Forvetin gençliğindeki kanat oyunculuğundan santrforluğa dönüşümünü özellikle vurguladı. Antrenör şaka yollu, "Hız eskisi gibi 200 km/s olmayabilir, belki şimdi 195 km/s'dir" dedi.

Eski kaleciye göre, beş kez "Altın Top" kazanan oyuncunun tutkusu ve çalışma ahlakı yirmi yıl önceki seviyesini koruyor. Fiziksel, teknik ve zihinsel durumu, Cristiano Ronaldo'nun takım için en büyük tehdit kaynağı olmaya devam etmesini sağlıyor. Ricardo onu "eşsiz bir şahsiyet" olarak nitelendirdi.

Şu anda teknik ekipte çalışan Ricardo, eski takım arkadaşıyla samimi bir ilişkisi olduğunu belirtti. Ona göre Cristiano Ronaldo; antrenman, dinlenme ve beslenme konularında başkalarından çok daha talepkar. Bu da onun uzun süre üst düzeyde kalmasına yardımcı oluyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz milli takımı, yaklaşan büyük turnuvalara hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo hâlâ en büyük hayali olan Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele ediyor. Takımın grup aşamasında Kongo DC, Özbekistan ve Kolombiya gibi rakiplerle karşılaşması bekleniyor.