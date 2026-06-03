Ruben Dias, Ronaldo'nun futboldaki en büyük hayalini anlattı

Futbol dünyasının sabırsızlıkla beklediği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, milli takımlar ve yıldız oyuncuları planlarını paylaşmaya devam ediyor. Gezegenin en güçlü savunmacılarından biri olan Manchester City ve Portekiz Milli Takımı'nın kilit ismi Ruben Dias, yaklaşan dünya şampiyonası öncesinde düşüncelerini paylaştı. Yetenekli futbolcu, dünya futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır süregelen en büyük hayalini ve nihai hedefini gerçeğe dönüştürme arzusunun tüm takıma güç kattığını gizlemedi.

Dias'ın itirafına göre, Ronaldo'yu şampiyonluk kürsüsüne taşıma yolunda hizmet etmek, milli takımın her bir üyesine içsel bir sorumluluk ve büyük bir tutku veriyor.

Takım içi atmosfer ve baskı eksikliği

Portekizli savunmacı, dünya şampiyonası öncesinde futbolcuların zihinsel olarak çok yüksek bir moralle hareket ettiğini ve hedefe kararlılıkla odaklandıklarını vurguladı.

«Cristiano'nun bu turnuvada zafere ulaşmasına yardımcı olmak, hepimiz için ekstra ve çok güçlü bir motivasyon kaynağı. Bu büyük zaferi sadece onun için değil, kendimiz, ailelerimiz ve tüm Portekiz halkı için de yürekten istiyoruz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, bu hedefin peşinden giderken omuzlarımda herhangi bir aşırı zihinsel baskı veya heyecan hissetmiyorum», dedi Ruben Dias.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, 41 yaşına giren efsanevi forvet Cristiano Ronaldo için bu 2026 Dünya Kupası, muhtemelen zengin kariyerindeki son Dünya Kupası olacak. Bu nedenle Portekizliler, kaptanlarına unutulmaz bir hediye sunmak için bu fırsatı en üst düzeyde değerlendirmek istiyor.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Grup Aşamasındaki Rakipleri

Yaklaşan dünya şampiyonasının grup aşaması, biz Özbekistanlı futbolseverler için de tarihi ve son derece heyecanlı geçecek. Çünkü Portekiz Milli Takımı, dörtlü grupta tam da bizim temsilcilerimizle karşılaşacak.

Grup Katılımcıları Bölge Mevcut Durum Portekiz Avrupa (UEFA) Favorilerden biri Özbekistan Asya (AFC) Tarihi katılımcı ve milli gururumuz Kolombiya Güney Amerika (CONMEBOL) Zorlu ve tehlikeli rakip Kongo DC Afrika (CAF) Fiziksel olarak güçlü takım

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