Süper Bilgisayar Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası Şansını Yüksek Değerlendirdi

Tüm dünyanın gözü yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrilmişken, ünlü Opta Analyst portalının özel süper bilgisayarı, yaklaşan mundial katılımcılarının şanslarını analiz etti. Futbol ve istatistik meraklıları için açıklanan bu yeni sıralama, biz Özbekistanlı taraftarlar için son derece önemli ve sevindirici. Çünkü elektronik "kahin", milli takımımızın şanslarını oldukça olumlu değerlendirdi.

Süper bilgisayar şampiyonluk ihtimalimizi mütevazı bir şekilde %0,1 olarak hesaplasa da, temsilcilerimizin ilk denemesinde grup aşamasından sonraki tura (play-off) yükselme şansını tam %42 olarak değerlendirdi. Bu, turnuvaya ilk kez katılan bir takım için çok yüksek ve takdire şayan bir göstergedir!

Tarihi Debut ve Orta Asya'nın Gururu

Yaklaşan Dünya Kupası'nın ülkemiz spor tarihine altın harflerle yazılacağı şüphesizdir. Özbekistan Milli Takımı, tarihinin ilk kez gezegenin en prestijli futbol şöleninde sahaya çıkacak. En dikkat çekici olanı ise, vatandaşlarımızın bu küresel turnuvaya katılma hakkı kazanan Orta Asya bölgesindeki ilk milli takım olarak tarih kitaplarına geçmesidir.

Verilere göre, bu mundialde ilk kez yer alacak dört şanslı debutan ülke bulunmaktadır:

Özbekistan Ürdün Cape Verde Curaçao

Opta'nın Matematiksel Simülasyonu ve Aşamalı Şanslarımız

Bu rakamlar havadan atılmış değil. Futbol analistleri bu tahmini hazırlamak için özel bir model kullanarak turniri tam olarak 10.000 kez bilgisayar simülasyonundan geçirdiler. Bu süreçte takımların uluslararası sıralamaları, son maçlardaki sonuçları, kadro güçleri ve rakiplerin potansiyelleri tam olarak dikkate alındı.

Matematiksel modele göre, Ak Kurtlar'ın aşamalı göstergeleri şu şekildedir:

Gruptan çıkma: ~%42 Çeyrek final (1/4): %3,78 Yarı final (1/2): %1,16 Finale yükselme: %0,32 Şampiyonluk (Altın): %0,07

Uzman Görüşü: Minimum kabul edilen yüzdeler bile milli takımımızın şansı olmadığı anlamına gelmez. Futbolda her saniye mucizeler olabilir ve %42'lik olasılık, temsilcilerimizin grupta güçlü bir rekabet sunabileceğini göstermektedir.

Mundial Favorileri Kimler?

Süper bilgisayarın hesaplamalarına göre, turnuvanın kralı olmaya en büyük aday olarak mevcut Avrupa şampiyonu İspanya milli takımı gösteriliyor. %16,1'lik oranla listenin başında yer alıyorlar.

İlk 10 ve Şampiyonluk Şansları:

Sıra Milli Takım Şampiyonluk Şansı 1 İspanya %16,1 2 Fransa %13,0 3 İngiltere %11,2 4 Arjantin (Mevcut Dünya Şampiyonu) %10,4

İlk 10'da ayrıca Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, beş kez şampiyon olan Brezilya ile Almanya, Hollanda, Norveç ve Belçika milli takımları yer alıyor.

Biz ise oyuncularımıza güveniyoruz! Tarihi turnuvada milli takımımıza büyük zaferler dilerken, 2026 Dünya Kupası günlüklerini ve en heyecanlı haberleri Zamin sayfalarından takip edin!