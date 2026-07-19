Mars'ta dinozorları yok eden asteroid ölçeğinde bir darbe izi bulundu

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen tarihindeki en önemli keşiflerden birini gerçekleştirdi. Jezero Krateri'nin kenarındaki antik kayaları inceleyen bilim insanları, Dünya'daki dinozorların neslinin tükenmesine neden olan Chicxulub asteroidi darbesiyle eşdeğer yıkıcı olayların izlerini tespit etti. Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu bulgu, Mars'ın 3,9 milyar yıl önceki kaotik ve yıkıcı dönemine yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Keşif aracı tarafından incelenen ve "Broom Point" olarak adlandırılan 75 metre kalınlığındaki katmanlar, gezegen kabuğunun en eski kısımlarından biri olarak kabul ediliyor. California Teknoloji Enstitüsü proje müdür yardımcısı Ken Farley, Dünya'da bu tür antik jeolojik geçmişin levha tektoniği nedeniyle tamamen silindiğini açıklıyor. Mars'ta ise bu tür süreçlerin olmaması nedeniyle, Güneş Sistemi'nin oluştuğu ilk dönemlerin "jeolojik günlüğü" olduğu gibi korunmuştur.

Uzaydan yağan erimiş kaya yağmuru

Perseverance cihazlarıyla yapılan analizler, "Broom Point" bölgesinde altı farklı kaya türü tespit etti. Bunlar arasında gaz kabarcıklarıyla dolu erimiş kaya parçaları ve küçük cam benzeri kürecikler (sferüller) bulunuyor. Bilim insanları, bu tür sferüllerin bir asteroid darbesi sonucunda kayaların anlık erimesi ve ardından soğuyup katılaşmasıyla oluştuğunu belirtiyor.

London Imperial College araştırmacısı Alex Jones'a göre, bu katmanlar o dönemde Mars gökyüzünden yağmur veya kar değil, neredeyse kesintisiz bir şekilde erimiş kaya parçaları ve toz yağdığını gösteriyor. Bulunan sferüllerin boyutunun, Dünya'daki dinozorları yok eden asteroid darbesi sırasında oluşan parçacıklarla aynı ölçekte olması uzmanları şaşırtıyor.

İki kat yıkıcı darbe

Günümüzde bu jeolojik katmanlar neredeyse dikey bir konumda, yani 80 dereceden fazla bir açıyla yer alıyor. Bilim insanları bu durumu, arka arkaya gerçekleşen iki devasa çarpışmayla açıklıyor:

Öncelikle, 1900 kilometre genişliğindeki Isidis Basin havzasını oluşturan devasa asteroid darbesi gezegen kabuğunu altüst etti;

Daha sonra, 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'ni yaratan ikinci asteroid darbesi bu katmanları daha da parçalayarak şimdiki yüksekliğine çıkardı.

ixbt.com verilerine göre, Perseverance keşif aracı bu bölgeden "Bell Island" ve "Main River" adlı iki numune sondajladı. Gelecekteki görevlerle bu kapsüller Dünya'ya getirilirse, laboratuvar analizleri Mars ve hatta genç Dünya'daki 4 milyar yıl önceki koşulları kesin olarak belirlemeye yardımcı olacak.

Bu keşif sadece Mars'ın geçmişini değil, aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenlerin oluşum aşamalarını anlamada yeni bir sayfa açıyor. Perseverance şu an araştırmalarına devam ediyor ve gezegenin diğer antik bölgelerini analiz etmeye hazırlanıyor.