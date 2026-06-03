Fabrizio Romano'dan Real Madrid'in yeni transferleri hakkında özel bilgi

Yaz transfer döneminin açılmasıyla dünya futbolunda büyük hareketlilik başladı. Avrupa'nın en prestijli duayeni ve transfer piyasasının en güvenilir uzmanı kabul edilen Fabrizio Romano, Real Madrid taraftarları için heyecan verici haberler paylaştı. Ona göre, 'Kraliyet Kulübü' bu yılki transfer piyasasında çok aktif ve agresif bir politika izlemeyi planlıyor ve şimdiden ilk büyük anlaşmaları tamamladı.

Uzmanın belirttiğine göre, Madrid devi takımın savunma hattını kökten yenilemeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Savunma hattına yeni yıldızlar bekleniyor

'Beyazlar'ın yönetimi, İtalya'nın Inter kulübü ve Hollanda Milli Takımı'nın sağ beki Denzel Dumfries transferi konusunda tam anlaşmaya vardı. Bu transferin Madrid kulübü için oldukça kârlı olması bekleniyor:

Transfer bedeli: 20 milyon Euro.

Anlaşmanın nedeni: Bu tutar, oyuncunun Milan kulübüyle imzaladığı mevcut sözleşmesinde serbest kalma bedeli (madde) olarak belirlenmişti ve Real Madrid bu maddeden etkin bir şekilde yararlandı.

Ayrıca, İngiltere'nin Liverpool kulübüyle mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Fransız iri yarı stoper Ibrahima Konaté de yakında Madrid'e transfer olabilir. Futbolcu bonservissiz olduğu için Real Madrid'e tamamen bedelsiz katılacak.

Real Madrid'in yaz planları ve Mourinho etkisi

Fabrizio Romano özellikle vurguladı ki, Dumfries ve Konaté ile ilgili bu transferler Real Madrid'in transfer piyasasındaki büyük hamlelerinin sadece başlangıcı. Başkan Florentino Pérez bu yaz döneminde bir dizi sansasyonel anlaşma daha yapmayı planlıyor.

İlginç bilgi: Daha önce Avrupa spor basınında, Real Madrid'in eski hocası, efsanevi ve hırslı teknik direktör José Mourinho'nun tekrar Santiago Bernabéu'ya dönerek takımın başına geçebileceğine dair haberler yaygınlaşmıştı. Yeni oyuncuların gelişi bu planlarla da bağlantılı olabilir.

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