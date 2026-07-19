Çin, uzayda yapay zeka sistemini devreye alarak Elon Musk'ı geride bıraktı

·33·Teknoloji
Çin, uzayda yapay zeka sistemini devreye alarak Elon Musk'ı geride bıraktı

Çinli Xingshu Tiansuan Space Technology şirketi, uzayda veri işleme kapasitesine sahip ilk yapay zeka uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Toplamda 1000 uydunun fırlatılmasının planlandığı bu proje, uzay tabanlı bilişim sistemlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu teknoloji, verileri Dünya'ya göndermeye gerek kalmadan doğrudan yörüngede işlenmesine olanak tanıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Uzay tabanlı bilişim (Space computing) kavramı, yapay zeka görevlerinin ve uzaktan algılama verilerinin doğrudan uzay istasyonlarında analiz edilmesi anlamına gelir. Günümüzde uydular tüm ham verileri Dünya'ya iletir, bu da ağ bant genişliğine büyük yük bindirir ve zaman kaybına yol açar. Yeni sistem ise sadece hazır sonuçları göndererek iletişim hızını birkaç kat artırıyor.

Teknolojik yarış ve küresel rekabet

Xingshu Tiansuan Space Technology'nin açıklamasına göre bu fırlatma, Çin'in ilk ticari uzay bilişim ağını oluşturma yolunda önemli bir adımdır. Bu gelişmenin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılımıyla aynı zamana denk gelmesi dikkat çekici. Pekin burada kendisini yapay zeka alanındaki yeni küresel düzenin savunucusu olarak konumlandırdı.

ixbt.com verilerine göre Çin, bu konuda Elon Musk ve şirketi SpaceX'i önemli ölçüde geride bırakıyor. Şubat ayında xAI ile iş birliği yapan SpaceX de uzayda yapay zekayı geliştirmek için projeler yürütüyor. Ancak Musk'ın planları biraz gecikmeli ilerliyor: Milyarder, yeni nesil uyduları ancak gelecek yıldan itibaren fırlatmayı ve 2028 yılına kadar kayda değer sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.

Uzay tabanlı bilişimin avantajları

Uzmanlara göre uzay tabanlı bilişim ağları şu avantajları sunuyor:

  • Veri iletimindeki gecikme (latency) süresinde keskin bir düşüş;
  • Yer istasyonları ile uydular arasındaki iletişim kanallarının rahatlaması;
  • Doğal afetleri izleme gibi acil durumlarda hızlı karar alma imkanı;
  • Yapay zeka algoritmalarının doğrudan uzay nesneleri üzerinde uygulanması.
Bu teknoloji sadece bilimsel araştırmalarda değil, aynı zamanda askeri ve ekonomik istihbarat alanlarında da devrim yaratabilir. Çin'in bu başarısı, uzayı keşfetme ve yüksek teknolojide küresel liderlik mücadelesinin daha da kızıştığını gösteriyor.

Çinli şirket şu anda 1000 uydudan oluşan kümesini tamamlama üzerinde çalışıyor. Plan başarıyla uygulanırsa, uzayda dünyanın en büyük süper bilgisayar ağı oluşacak. Bu durum, SpaceX ve diğer Batılı teknoloji devleri için ciddi bir meydan okuma niteliğinde.

ÇinSpaceXYapay ZekaUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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