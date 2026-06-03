Barcelona, Joao Cancelo transferi için Al-Hilal ile anlaşmaya yakın

Barcelona, Joao Cancelo'nun transferini tamamlama yolunda önemli bir adım attı. Al-Hilal kulübü, Portekizli savunmacı için belirlediği mali talepleri düşürme kararı aldı. Katalonya'daki başarılı kiralık dönemin ardından futbolcu da Suudi Arabistan'a dönmek istemediğini açıkça belirtti. Goal.com'un haberine göre .

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Al-Hilal daha önce savunmacı için 15 milyon euro talep ediyordu, ancak süper menajer Jorge Mendes liderliğindeki müzakerelerin ardından bu fiyatın düşmesi bekleniyor. 32 yaşındaki savunmacı Barcelona kadrosunda önemli bir oyuncu haline geldi ve Hansi Flick yönetiminde kariyerine devam etmek istiyor.

Transferin temel nedenlerinden biri Cancelo ile Al-Hilal yönetimi arasındaki soğuk ilişkilerdir. Futbolcu, kulübün kendisini aldattığını ve kayıt konusunda verdiği sözü tutmadığını vurguladı. Ayrıca teknik direktör Simone Inzaghi ile ilişkileri de tamamen koptu, bu da Riyad'a dönüşünü imkansız kıldı.

Joao Cancelo geçen sezon Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa'nın en güçlü beş liginin dördünde (İngiltere Premier Ligi, Serie A, Bundesliga ve La Liga) şampiyon olan ilk futbolcu oldu. Şu anda Jorge Mendes sadece Cancelo için değil, Marc Casado ve Darwin Nunez gibi oyuncuların geleceği için de görüşmeler yürütüyor.