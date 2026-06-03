Xavi Simons sosyal medyada Savinho'nun Tottenham'a transferine ima yaptı

Tottenham oyun kurucusu Xavi Simons, eski takım arkadaşı Savinho ile aynı kulüpte yeniden buluşabileceklerine dair ima yaparak "Spurs" taraftarlarını heyecanlandırdı. Kuzey Londra kulübü, Manchester City kanat oyuncusunu Tottenham Hotspur Stadyumu'na getirmek için aktif olarak çalışıyor. Brezilyalı futbolcu için Etihad Stadyumu'ndaki geçen sezon oldukça başarısız geçti. Goal.com haber veriyor.

Xavi Simons, Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla Savinho'nun Tottenham'ın yaz transfer listesinde üst sıralarda yer aldığını doğrulamış gibi göründü. Bu iki futbolcu daha önce PSV takımında birlikte forma giymişti. Simons'un sosyal medyadaki hareketleri, Manchester City kadrosunda yer bulamayan kanat oyuncusunun transferinin hızlandığını gösteriyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu, 2025-26 Premier League sezonu sonu itibarıyla takım için gereksiz görülüyor. Geçen yıl 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalamasına rağmen, Savinho yakın zamanda kulüpten ayrılan Pep Guardiola yönetiminde ilk 11'de yer bulamadı. Tottenham ise geçen başarısız sezonun ardından kadroyu yeniden şekillendirmek için acele ediyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Savinho'nun Tottenham'a transferiyle ilgili müzakereler devam ediyor ve süreç olumlu yönde ilerliyor. Manchester City, 22 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 60 milyon sterlin değerinde görüyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca kadroyu yenilemeyi hedeflediği için kulüp, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya hazır.

Savinho da daha fazla forma şansı bulmak için Londra kulübüne transfer olmayı kabul etti. Tottenham yönetimi, geçen sezonki düşme hattı tehlikesinden uzaklaşmak ve hücum gücünü artırmak için Brezilyalı futbolcuyu birincil hedef olarak görüyor. Fabrizio Romano X platformunda: "Savinho ile müzakereler iyi gidiyor, Tottenham futbolcunun da bu transferi istediğinden emin" paylaşımını yaptı.