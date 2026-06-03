Chelsea, Marc Cucurella için fiyat belirledi: Real Madrid ve Barcelona yarışta

·908·Spor
Chelsea, Marc Cucurella için fiyat belirledi: Real Madrid ve Barcelona yarışta

Chelsea, yaz transfer döneminde savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın satışına izin vermeye hazır. Londralılar İspanyol futbolcu için taleplerini açıkladıktan sonra Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid durumu yakından takip ediyor. Cucurella Stamford Bridge taraftarlarının sevgilisi haline gelse de, 27 yaşındaki savunmacının kariyerinde yeni zorlukları kabul etmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Goal.com haber veriyor.

Atletico Madrid şu anda futbolcu için en ciddi aday konumunda. Diego Simeone'nin ekibi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Cucurella transferini öncelikli görev olarak görüyor. Madriddliler sportif direktör Mateu Alemany aracılığıyla temaslara başladı ve müzakereleri bir an önce sonuçlandırmayı hedefliyor. Ancak kulüpler arasında fiyat konusunda belirgin bir fark var: Atletico Madrid 50 milyon euro civarında teklif sunmaya hazırlanırken, Chelsea en az 70 milyon euro (61 milyon sterlin) talep ediyor.

Barcelona için Cucurella transferi duygusal bir öneme sahip çünkü o La Masia altyapısından yetişmiş bir isim. Futbolcu da eski kulübünden gelecek bir teklifi reddetmenin zor olacağını itiraf etti. Real Madrid ise sol bek hattını güçlendirmek için onu uygun bir aday olarak görüyor. Cucurella, takımın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından, kulübün sadece genç oyunculara dayanan politikasından biraz rahatsız olduğunu gizlemedi.

Chelsea yönetimi, futbolcu ile mevcut sözleşmenin süresinin henüz üç yılı olduğu için rahatlığını koruyor. Londralılar, 2022'de Brighton'dan transfer edilen savunmacı için harcanan paranın büyük bir kısmını geri kazanmayı hedefliyor. Belirlenen 70 milyon euroluk bedel ödenmezse, kulüp onu bırakmama hakkını saklı tutuyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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