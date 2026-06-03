Premier League'de Transfer Değeri En Çok Düşen Futbolcular

Futbol dünyasında oyuncuların transfer piyasasındaki değeri sadece yeteneklerine göre değil, aynı zamanda mevcut sezondaki form durumlarına, sakatlıklarına ve gösterdikleri performansa göre de sık sık değişmektedir. Dünya futbolu istatistiklerini tutan saygın "Transfermarkt" portalı, İngiltere Premier League (EPL) temsilcilerinin piyasa değerlerini yeniden hesapladı. Sonuç olarak, geride kalan 2025/26 sezonu sonlarına göre, transfer bedeli en çok düşen oyuncuların anti-reyting listesi oluşturuldu.

En Büyük Kayıp Dejan Kulusevski'de

Bu listenin en üst sırasında, ne yazık ki, Londra ekibi "Tottenham"ın orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski yer aldı. İsveçli futbolcunun transfer bedeli tam 18 milyon euro düşüş gösterdi ve şu anki güncel değeri sadece 17 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, ilk üçe "Liverpool" forveti Alexander Isak ve "Tottenham" savunmacısı Micky van de Ven de girdi; onların da piyasa değeri 15 milyon euro düştü.

Değeri En Çok Düşen 10 Yıldız

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla, tamamlanan sezonda değeri önemli ölçüde düşen EPL'nin en ünlü 10 futbolcusunu detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra Futbolcu (Kulübü) Güncel Değer (milyon euro) Değer Düşüşü (milyon euro) 1 Dejan Kulusevski ("Tottenham") 17 -18 2 Alexander Isak ("Liverpool") 85 -15 3 Micky van de Ven ("Tottenham") 50 -15 4 Rodri ("Manchester City") 50 -15 5 Alejandro Garnacho ("Chelsea") 28 -12 6 Bukayo Saka ("Arsenal") 110 -10 7 Florian Wirtz ("Liverpool") 100 -10 8 Cole Palmer ("Chelsea") 100 -10 9 Moisés Caicedo ("Chelsea") 100 -10 10 Ryan Gravenberch ("Liverpool") 80 -10

Dikkat Çeken Nokta: Bukayo Saka, Florian Wirtz, Cole Palmer ve Moisés Caicedo gibi transfer değeri 100 milyon euronun üzerinde olan en pahalı yıldızlar bile, istikrarlarını belli bir düzeyde kaybettikleri için değerlerinden 10 milyon euro "kaybetmek" zorunda kaldılar.

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