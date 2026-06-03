Manchester City ve Chelsea, Enzo Maresca için müzakereleri sürdürüyor

Manchester City, yeni teknik direktör olarak Enzo Maresca'nın transferini sonuçlandırmak amacıyla Chelsea ile tazminat bedeli üzerinde yoğun müzakereler yürütüyor. İtalyan uzmanın Pep Guardiola'nın yerini alması bekleniyor, ancak Ocak ayında Stamford Bridge'den beklenmedik ayrılışının ardından ortaya çıkan hukuki sorunlar, üç yıllık sözleşmenin imzalanmasını geciktiriyor. Goal.com haber verdi.

Sky Sports'un haberine göre, Manchester City şu anda Chelsea ile Enzo Maresca için ödenecek tazminat miktarı üzerinde çalışıyor. Sözleşme konusu, İtalyan teknik direktörün Londra kulübünden ayrıldığında mevcut sözleşmesinde hala üç buçuk yıl kaldığı için her iki kulübün avukatlarının kontrolünde. Manchester ekibi, bu hafta içinde anlaşmaya varmayı ve onu resmen Pep Guardiola'nın halefi olarak tanıtmayı umuyor.

İspanyol teknik adam, kulüpteki inanılmaz 10 yıllık kariyerinin ardından takımdan ayrıldı. Bu süre zarfında, altı kez İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere kazanılabilecek tüm kupaları kazandı. Halefi için masada üç yıllık bir sözleşme teklifi bulunsa da henüz tam bir anlaşma sağlanamadı. Chelsea yönetimi, geçen sonbaharda son şampiyonların Enzo Maresca'ya ilgi duyduğu konusunda bilgilendirilmişti.

Teknik direktörün Londra'daki performansı Manchester City yönetiminde büyük bir etki yarattı. Chelsea'nin başında çıktığı 92 maçta 55 galibiyet ve 16 beraberlik aldı. Ayrıca 2024-25 sezonunda Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıldığında takım lig tablosunda beşinci sıradaydı, ancak sezonu 10. sırada tamamladı.

Enzo Maresca'nın gelişiyle birlikte Manchester City'nin yeni bir teknik ekip kurması gerekecek. Pep Guardiola ile birlikte Pep Lijnders, Kolo Toure, kondisyoner Lorenzo Buenaventura ve kaleci antrenörü Xabi Mancisidor gibi isimler de kulüpten ayrılıyor. Manchester ekibi, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce yeni teknik direktörü resmen açıklamak için tüm gücünü seferber etti.