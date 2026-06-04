Bukayo Saka hakkında belgesel: Arsenal yıldızı hayatını anlatıyor

Arsenal'in kanat oyuncusu Bukayo Saka, Disney+ platformunda yayınlanacak yeni özel bir belgeselin başrolü oldu. Bu film, taraftarlara futbolcunun hayatına ve kariyerine sahne arkasından bakma fırsatı sunuyor. İngiltere Premier Ligi'ndeki tarihi zaferin ardından sunulan bu projede kulüp efsanesi Thierry Henry de yer alıyor ve 24 yaşındaki yıldızın dünya futbolunun zirvesine çıkmasındaki katkısını anlatıyor. Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in 22 yıllık aradan sonra İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynayan Saka, inanılmaz yolculuğunu tüm dünyaya göstermeye hazır. "Bukayo Saka: The Time is Now" adlı filmin prömiyeri bu ay yapılacak. Emmy ödüllü Robert Alexander tarafından çekilen proje, en üst düzeyde performans göstermek için ne kadar büyük bir fedakarlık gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Temmuz 2019'da A takıma katıldığından beri Saka kulübün modern sembolü haline geldi ve tüm kulvarlarda çıktığı 312 maçta 81 gol attı. Filmin ana teması, Saka'nın en yüksek zirvelerde ve zor zamanlarında yanında olan kişisel destek sistemine odaklanıyor. 2020 FA Cup ve iki Community Shield şampiyonluğunun yanı sıra, Euro 2020 finalindeki kritik penaltıyı kaçırdıktan sonra yoğun baskı ve hakaretlere de maruz kalmıştı.

Thierry Henry, o zor zamanlarda genç futbolcuyu destekleyen ilk isimlerden biriydi. Proje hakkında konuşan Saka şunları söyledi: "Bu film bana hikayemi daha önce hiç anlatmadığım bir şekilde anlatma fırsatı verdi. İnsanlar sadece golleri ve maçları görüyor ama sahne arkasındaki süreçleri ve her adımda bana inanan insanların desteğini bilmiyorlar".

Saka geride kalan sezonda 49 maça çıktı, 11 gol ve 9 asist kaydetti. İngiltere şampiyonluğu sevincinin yanı sıra, sezon sonunda Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılar sonucunda yenilerek gümüş madalyada kaldı. Yönetmen Robert Alexander'a göre film sadece başarıyı değil, aynı zamanda mutluluk mücadelesini ve insan ilişkilerini de anlatıyor.