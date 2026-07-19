Ekvador'daki nadir sendrom bilim insanlarını kanser sırrına yaklaştırıyor

Ekvador'un güneyindeki And Dağları'nın eteklerinde yer alan Piñas şehri, bilim insanlarının dikkatini çeken nadir bir olayla tanınıyor. Sadece 8 bin kişinin yaşadığı bu bölge, Laron sendromlu insan sayısının dünyadaki en yüksek olduğu yerlerden biri. Bilim insanları, bu nadir genetik durumun gelecekte kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Laron sendromu, insan vücudunun büyüme hormonuna yanıt verme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle hastaların boyu genellikle 1,2 metreyi geçmez. Ancak araştırmalar, bu sendroma sahip kişilerde kanser ve diyabetin diğerlerine göre çok daha az görüldüğünü ortaya koymuştur.

Piñaslı ikiz kız kardeşler Maria Luisa Romero ve Maria del Cisne de bu sendromla doğmuşlar. Hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını ancak her zaman birbirlerine destek olduklarını söylüyorlar.

Maria Luisa, "Her zaman güçlerimizi birleştirir ve birbirimizi koruruz," diyor.

Laron sendromunu 40 yılı aşkın süredir inceleyen endokrinolog Dr. Jaime Guevara, bilim insanlarının temel amacının bu sendromdaki koruyucu mekanizmaları ilaç veya diyet yoluyla sağlıklı insanlarda da taklit etmek olduğunu söyledi.

Bu hastalık ilk kez 60 yıl önce İsrailli pediyatrist Zvi Laron tarafından tanımlandı. Günümüzde dünya genelinde resmi olarak kayıtlı 840 hasta bulunmakta olup, bunların büyük bir kısmı Ekvador'un El Oro ve Loja bölgelerinde yaşamaktadır.

Dr. Guevara ve Amerikalı bilim insanı Valter Longo, 100 Laron sendromlu hasta ile 1600 sağlıklı akrabalarını 22 yıl boyunca gözlemledi.

Araştırma sonuçlarına göre, Laron sendromlu katılımcılar arasında hiç diyabet vakasına rastlanmazken, sadece bir hafif kanser vakası tespit edildi. Buna karşılık, kontrol grubundaki insanların yüzde 5'ine diyabet, yüzde 17'sine ise kanser teşhisi konuldu.

Bilim insanları bu durumu, vücuttaki IGF-1 adlı büyüme faktörünün çok düşük olmasıyla açıklıyor. Onlara göre, kanser hücrelerinin hayatta kalmasını etkileyen faktör tam olarak bu olabilir. Ancak uzmanlar, bu teoriyi tam olarak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte, Laron sendromu insanı hastalıklardan tamamen korumuyor. İkizlerden biri olan Maria del Cisne'ye iki yıl önce kolon kanseri teşhisi konulması da bunu doğruladı. Kendisi cerrahi müdahale ve kemoterapi sonrası iyileşti.

Maria del Cisne, "O zaman bu hastalıklardan tamamen korunmadığımızı anladık. Artık sağlığımıza dikkat etmemiz, spor yapmamız ve doğru beslenmemiz gerektiğini anladık," diyor.

Laron sendromunu tedavi etmek için Increlex adlı bir ilaç mevcut. Çocukluk döneminde kullanılırsa boy uzamasına yardımcı olabilir. Ancak ilaç oldukça pahalı; bir şişesi 800 dolardan fazla ve bir çocuk için ayda en az üç şişe gerekiyor.

Bugün 40 yaşına gelen Maria Luisa ve Maria del Cisne bu imkandan yararlanamamışlar. Yine de hayatlarını kabullenmiş durumdalar.

Maria Luisa, "Kendimi olduğum gibi kabul ettim ve beni böyle yarattığı için Tanrı'ya şükrediyorum," diyor.

Eğer bilim insanlarının araştırmaları beklenen sonucu verirse, Ekvador'un küçük Piñas şehrinde yaşayan Laron sendromlu insanlar, insanlığı kansere karşı yeni tedavi yöntemlerine doğru yönlendirebilir.