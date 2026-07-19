Mauritius, NASA liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na katılan 70. ülke oldu

·29·Teknoloji
Mauritius, NASA liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na katılan 70. ülke oldu

Mauritius, NASA tarafından teşvik edilen ve uzayın barışçıl amaçlarla ve sorumlu bir şekilde keşfedilmesini hedefleyen "Artemis Anlaşmaları"na (Artemis Accords) resmen katıldı. Böylece bu uluslararası girişimi imzalayan ülke sayısı 70'e ulaştı. Bu belge, uzay araştırmaları alanında uluslararası iş birliğinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

İmza töreni 17 Temmuz'da gerçekleşti. Mauritius adına Yükseköğretim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı temsilcisi Navindsing Jugmohunsing imza attı. Etkinliğe ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katılırken, NASA Yönetici Yardımcısı Matt Anderson video konferans yoluyla bir konuşma yaptı. ixbt.com'un verilerine göre Mauritius, bu adımla uzay potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Okyanusların korunması ve uzay stratejisi

Navindsing Jugmohunsing, bu anlaşmaya katılmanın ülke için uzay faaliyetlerini geliştirme yolunda yeni bir aşama açtığını vurguladı. Mauritius hükümeti uzay teknolojilerini öncelikle okyanusları ve kıyı şeritlerini korumak, çevresel izleme yapmak ve uzay yönetimi konusundaki uluslararası ilkelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak için kullanmayı amaçlıyor.

Dikkat çekici bir nokta ise Mauritius'un bu belgeyi Sırbistan'dan sadece bir gün sonra imzalamış olmasıdır. 2024'ün başından bu yana girişime katılan ülke sayısı 11 arttı. 2020'de kurulduğunda sadece 8 ülkenin (ABD dahil) yer aldığı proje, kısa sürede küresel ölçekte genişleyerek dünyanın farklı bölgelerini kapsadı.

Artemis programının temel ilkeleri

"Artemis Anlaşmaları", uzay keşiflerinde çatışmaların önlenmesi, uzay kaynaklarının akılcı kullanımı ve bilimsel verilerin açık paylaşımı gibi önemli ilkeleri belirlemektedir. NASA, bu anlaşmaları Artemis programının temeli olarak görmektedir. Bilindiği üzere bu program kapsamında Ay'da uzun vadeli üsler kurulması ve insanlığın Dünya'nın uydusunda kalıcı olmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte uzay yarışında ilginç bir eğilim gözlemleniyor. "Artemis Anlaşmaları"nı imzalayan üç ülke olan Senegal, Sırbistan ve Tayland, aynı zamanda Çin'in ILRS (Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu) projesine de üyedir. Bu durum, birçok ülkenin uzay araştırmalarında hem Batı hem de Doğu bloklarıyla paralel bir şekilde iş birliği yapmaya çalıştığını göstermektedir.

Mauritius gibi küçük ada devletlerinin bu tür büyük projelere katılması, uzay teknolojilerinin artık sadece dev ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de stratejik bir önem kazandığını ortaya koyuyor. Bu durum, gelecekte iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların yönetiminde uzay verilerinin rolünün eşsiz olacağını kanıtlıyor.

NASAArtemisMauritiusUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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