Çin'de katı hal pilleri ekstremal koşullarda bir yıl boyunca test edildi

Enerji sektöründe devrim yaratması beklenen katı hal (solid-state) piller, dayanıklılık konusunda önemli bir sınavdan geçti. Pekin'de gerçekleştirilen bir deney kapsamında, bu türdeki sabit bir batarya sistemi, bir yıl boyunca yeraltı ısıtma şebekesinde başarıyla çalıştı. Bu bilgiyi Ixbt.com yayın organı paylaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu testin özgünlüğü, cihazın laboratuvar ortamında değil, gerçek endüstriyel koşullarda yeteneklerini sergilemiş olmasıdır. Piller, kış mevsimi boyunca 85°C'ye varan yüksek sıcaklık ve yüzde 95 nem koşullarında bile işlevselliğini kaybetmedi. Bu değerler, standart lityum-iyon piller için oldukça tehlikeli ve arıza oranının yüksek olduğu bir ortam olarak kabul edilir.

Endüstriyel dayanıklılık ve teknik göstergeler

Beijing Energy Group tarafından sağlanan verilere göre sistem, 40°C ile 85°C arasındaki sürekli ısı ve yüksek nem altında kararlı çalışmasını korudu. Projenin temel amacı, katı hal pillerinin karmaşık endüstriyel koşullara ve çevresel faktörlerin agresif etkilerine karşı dayanıklılığını incelemekti.

Bu teknoloji, Pekin'deki Yizhuang Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan Pure Lithium New Energy şirketi tarafından geliştirildi. Şirket, ilk katı hal pil sistemini 2025 yılında tanıtmıştı. Başlangıçta bu teknoloji elektrikli bisikletler için batarya değişim istasyonlarına yönelik tasarlanmıştı, ancak günümüzde kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Elektrikli araçlar için henüz erken

Bu testler başarılı geçmiş olsa da uzmanlar, söz konusu pillerin şimdilik elektrikli araçların taleplerini tam olarak karşılamadığını belirtiyor. Otomotiv endüstrisi için pilin sadece dayanıklılığı değil, aşağıdaki faktörler de belirleyici öneme sahiptir:

Yüksek enerji yoğunluğu;

Ağırlık verimliliği (ağırlık ve güç oranı);

Hızlı şarj imkanı;

Düşük üretim maliyeti;

Uzun hizmet ömrü (degradasyon oranı).

Beijing Energy Group, pillerin kimyasal bileşimi, toplam enerji kapasitesi veya uzun süreli kullanım sonucu oluşan degradasyon (kapasite kaybı) verileri hakkında henüz detaylı bilgi açıklamadı. Bu durum, teknolojinin kitlesel pazara çıkması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Özbekistan gibi iklimi sert değişen ve yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgeler için bu tür ısıya dayanıklı piller gelecekte çok önemli bir rol oynayabilir. Özellikle güneş enerjisi santralleri ve endüstriyel tesislerde enerji depolama sistemlerinin kurulumunda, katı hal pillerinin güvenlik ve verimlilik açısından en uygun çözüm olması bekleniyor.