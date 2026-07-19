Çin'de katı hal pilleri ekstremal koşullarda bir yıl boyunca test edildi

·0·Teknoloji
Çin'de katı hal pilleri ekstremal koşullarda bir yıl boyunca test edildi

Enerji sektöründe devrim yaratması beklenen katı hal (solid-state) piller, dayanıklılık konusunda önemli bir sınavdan geçti. Pekin'de gerçekleştirilen bir deney kapsamında, bu türdeki sabit bir batarya sistemi, bir yıl boyunca yeraltı ısıtma şebekesinde başarıyla çalıştı. Bu bilgiyi Ixbt.com yayın organı paylaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu testin özgünlüğü, cihazın laboratuvar ortamında değil, gerçek endüstriyel koşullarda yeteneklerini sergilemiş olmasıdır. Piller, kış mevsimi boyunca 85°C'ye varan yüksek sıcaklık ve yüzde 95 nem koşullarında bile işlevselliğini kaybetmedi. Bu değerler, standart lityum-iyon piller için oldukça tehlikeli ve arıza oranının yüksek olduğu bir ortam olarak kabul edilir.

Endüstriyel dayanıklılık ve teknik göstergeler

Beijing Energy Group tarafından sağlanan verilere göre sistem, 40°C ile 85°C arasındaki sürekli ısı ve yüksek nem altında kararlı çalışmasını korudu. Projenin temel amacı, katı hal pillerinin karmaşık endüstriyel koşullara ve çevresel faktörlerin agresif etkilerine karşı dayanıklılığını incelemekti.

Bu teknoloji, Pekin'deki Yizhuang Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan Pure Lithium New Energy şirketi tarafından geliştirildi. Şirket, ilk katı hal pil sistemini 2025 yılında tanıtmıştı. Başlangıçta bu teknoloji elektrikli bisikletler için batarya değişim istasyonlarına yönelik tasarlanmıştı, ancak günümüzde kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Elektrikli araçlar için henüz erken

Bu testler başarılı geçmiş olsa da uzmanlar, söz konusu pillerin şimdilik elektrikli araçların taleplerini tam olarak karşılamadığını belirtiyor. Otomotiv endüstrisi için pilin sadece dayanıklılığı değil, aşağıdaki faktörler de belirleyici öneme sahiptir:

  • Yüksek enerji yoğunluğu;
  • Ağırlık verimliliği (ağırlık ve güç oranı);
  • Hızlı şarj imkanı;
  • Düşük üretim maliyeti;
  • Uzun hizmet ömrü (degradasyon oranı).
Beijing Energy Group, pillerin kimyasal bileşimi, toplam enerji kapasitesi veya uzun süreli kullanım sonucu oluşan degradasyon (kapasite kaybı) verileri hakkında henüz detaylı bilgi açıklamadı. Bu durum, teknolojinin kitlesel pazara çıkması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Özbekistan gibi iklimi sert değişen ve yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgeler için bu tür ısıya dayanıklı piller gelecekte çok önemli bir rol oynayabilir. Özellikle güneş enerjisi santralleri ve endüstriyel tesislerde enerji depolama sistemlerinin kurulumunda, katı hal pillerinin güvenlik ve verimlilik açısından en uygun çözüm olması bekleniyor.

TeknolojiBataryaÇinİnovasyonEnerji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mauritius, NASA liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na katılan 70. ülke olduMauritius, NASA liderliğindeki Artemis Anlaşmaları'na katılan 70. ülke olduBugün, 15:28Akıllı hoparlörlerden vazgeçme vakti geldi mi? Nubia, duyguları anlayabilen iMoochi robot evcil hayvanını tanıttıAkıllı hoparlörlerden vazgeçme vakti geldi mi? Nubia, duyguları anlayabilen iMoochi robot evcil hayvanını tanıttıBugün, 14:55ABD'de nükleer reaktörle çalışan dev konteyner gemisi projesi onaylandıABD'de nükleer reaktörle çalışan dev konteyner gemisi projesi onaylandıBugün, 14:24Çin havacılık endüstrisinde tarihi dönüm noktası: C909 uçakları ilk kez yurt dışına satıldıÇin havacılık endüstrisinde tarihi dönüm noktası: C909 uçakları ilk kez yurt dışına satıldıBugün, 13:57Samsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladıSamsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladıBugün, 13:27ABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladıABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladıBugün, 12:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor