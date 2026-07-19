Final öncesi iki itiraf: Messi ve Yamal için nasıl bir önlem var?

2026 Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin ve İspanya teknik direktörleri, rakibin ana yıldızına karşı oynamanın kolay olmayacağını açıkça kabul etti. Lionel Scaloni, Lamine Yamal'ı "futbol hazinesi" olarak nitelendirirken, Luis de la Fuente kişisel tecrübelerine dayanarak Lionel Messi'ye karşı neden adam adama savunmanın işe yaramayacağını açıkladı.

İki teknik adam şaka ve övgü dolu sözlerle konuşsalar da, ifadeleri final öncesindeki temel taktik sorunu ortaya koydu: Belirleyici maçta iki neslin yıldızlarına ne kadar özgürlük tanınabilir?

Scaloni, Yamal'ı durdurmanın "en kolay" yolunu söyledi

Arjantin teknik direktörü, Lamine Yamal'ın hızını, tekniğini ve birebir pozisyonlardaki becerisini övdü. İspanyol kanat oyuncusunu, gelecekte milli takımına çok mutluluk getirecek eşsiz bir futbolcu olarak tanımladı.

Scaloni, "Yamal, futbol için gerçek bir hazine. İspanya'ya çok mutluluk getirecek, ancak umarım Pazar günü değil" dedi.

Uzman, Yamal'ın nasıl durdurulabileceği sorusuna şakayla yanıt verdi. Ona göre en güvenilir önlem, futbolcuyu maç günü otel odasından çıkarmamak olurdu.

Şakanın arkasında ciddi bir endişe yatıyor. Yamal, İspanya'nın kanatlardan rakip savunmayı açma, pozisyon yaratma ve oyun temposunu ani bir şekilde değiştirme konusundaki ana silahlarından biri haline geldi.

De la Fuente, Messi'yekarşı eski hatasını hatırladı

İspanya teknik direktörü, Messi'yi adam adama marke etme planları olmadığını belirtti. Böyle bir taktiğin işe yaramayacağını yıllar önce bizzat tecrübe ettiğini söyledi.

De la Fuente, Sevilla genç takımında çalıştığı dönemde genç Messi'ye karşı özel bir savunmacı görevlendirmişti. Savunmacı sarı kart görünce teknik adam onu oyundan aldı ve Messi kısa süre içinde dört gol attı.

Bu noktada ilk metindeki bir detaya açıklık getirmek gerekir: Teknik direktörün beyanına göre Messi o maçta üç değil, dört gol atmıştır.

İspanyol teknik adam, "Ona karşı adam adama savunma yapmayacağız. Ancak çok dikkatli olmalı ve ona özel bir ilgi göstermeliyiz" dedi.

"Messi'nin kendisi başlı başına bir tarih"

De la Fuente, 39 yaşında tekrar Dünya Kupası finaline çıkan Messi'yi bir futbol efsanesi olarak nitelendirdi. Ona göre, Arjantinli kaptan sahada olduğu sürece taraftarlar onun oyununun tadını çıkarmalı.

Teknik direktör, Messi'yi tek bir savunmacıyla durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu ima etti. Bu nedenle İspanya'nın rakip kaptana karşı takım halinde baskı yapması, pas kanallarını kapatması ve topla rahat dönmesine izin vermemesi bekleniyor. Bu, de la Fuente'nin açıklamalarından çıkan taktiksel sonuçtur.

Final, iki yıldızdan çok daha fazlası

Messi ve Yamal finalin ana sembolleri haline gelse de, sonuç sadece onların performansına bağlı olmayacak. İspanya top kontrolü ve yüksek pres oyununa, Arjantin ise tecrübe, karakter ve belirleyici anları değerlendirme becerisine güveniyor.

Son dünya şampiyonu Arjantin dördüncü, İspanya ise tarihindeki ikinci dünya kupası zaferi için sahaya çıkacak. Belirleyici maç 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadium'da oynanacak ve TSİ 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece 00:00'da başlayacak.

Scaloni, Yamal'ı otelde bırakmak istiyor; de la Fuente ise Messi'yi tek bir oyuncuya emanet etmeyecek. Ancak finalde şakalar bir kenara bırakılacak; tek bir hatanın bedeli Dünya Kupası şampiyonluğu olabilir.