Akıllı hoparlörlerden vazgeçme vakti geldi mi? Nubia, duyguları anlayabilen iMoochi robot evcil hayvanını tanıttı

·24·Teknoloji
Akıllı hoparlörlerden vazgeçme vakti geldi mi? Nubia, duyguları anlayabilen iMoochi robot evcil hayvanını tanıttı

Teknoloji dünyasında geleneksel akıllı hoparlörlerin yerini almaya aday yeni nesil cihazlar ortaya çıkıyor. Nubia, Çin pazarında iMoochi adını verdiği sıra dışı robot arkadaşını satışa sundu. İlk kez ZTE tarafından MWC fuarında sergilenen bu cihaz, sadece bir sesli asistan değil, aynı zamanda kullanıcıyla duygusal bağ kurabilen AI destekli bir "evcil hayvan"dır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

iMoochi, dış görünüşüyle yumuşak bir oyuncağı andırıyor ve gövdesi dokunma hissi veren hoş bir malzemeyle kaplı. Cihazın en dikkat çekici özelliği, iki adet OLED ekrandan oluşan gözleridir. Bu ekranlar sayesinde robot, farklı duyguları ifade edebiliyor. Dahili motorlar ise başını hareket ettirmesine, kafa sallamasına ve hatta kuyruğunu sallamasına olanak tanıyarak hareketlerini daha canlı kılıyor.

Yapay zeka ve duygusal analiz

ixbt.com verilerine göre iMoochi, beş dokunmatik sensör, altı eksenli hareket sensörü ve ses yönünü algılayan çok sayıda mikrofonla donatılmıştır. Cihazın yapay zekası, sadece kullanıcının konuşmasının içeriğini anlamakla kalmıyor, aynı zamanda ses tonundaki duygusal durumu da analiz ediyor. Robot, sahibini sesinden tanıyor ve zamanla iletişim geçmişini hatırlayarak her kullanıcı için bireysel bir karakter oluşturuyor.

Geliştiriciler, robota insan sesi vermekten bilinçli olarak kaçındılar. Bu, "tekinsiz vadi" (uncanny valley) etkisinden, yani robotun aşırı insansı olmasının yarattığı rahatsızlıktan kaçınmak için yapıldı. Bunun yerine iMoochi, tıpkı gerçek evcil hayvanlar gibi mırıldanma, gülme ve diğer kendine has sesler aracılığıyla iletişim kuruyor. Ayrıca ortam sıcaklığına göre tepki verebiliyor, esneyebiliyor ve sahibine oyun oynamayı teklif edebiliyor.

Teknik özellikler ve fiyat

Robot; Wi-Fi, 4G ağları ve diğer iMoochi cihazlarıyla etkileşim kurmak için NFC modülü ile donatılmıştır. Cihazın bataryası 8 ila 10 saat arası otonom çalışma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, iMoochi Life uygulaması üzerinden robotun duygusal durumunu ve iletişim istatistiklerini takip edebiliyorlar.

  • Standart model fiyatı: 1699 yuan (yaklaşık 250 dolar);
  • Bulut görünümlü şarj istasyonuna sahip set: 1778 yuan (yaklaşık 262 dolar).
Özbekistan pazarında henüz bu cihazın resmi satışı beklenmese de, Nubia ve ZTE markalarının ülkedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, gelecekte bu tür yenilikçi cihazların yerel teknoloji meraklılarının ilgisini çekeceği şüphesizdir. Şu anda iMoochi, özellikle yalnızlıktan kaçınmak isteyen ve evinde gerçek bir evcil hayvan besleme imkanı olmayan kullanıcılar için ideal bir arkadaş olarak görülüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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