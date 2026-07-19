Türkiye'de 3. kattan düşen Özbekistanlı kadın vatanına geri getirildi

Türkiye'nin Bursa şehrinde talihsiz bir kaza geçiren Özbekistan vatandaşı ülkesine getirildi. Bu konuda Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı.

Bildirildiğine göre, vatandaş Z.N. çalışmak amacıyla Türkiye'ye gittiği sırada talihsiz bir kaza geçirerek kaldığı binanın üçüncü katından düşmüştür. Sonuç olarak çeşitli derecelerde vücut yaralanmaları almıştır.

Olayın gerçekleşmesiyle birlikte mağdura acil tıbbi müdahale yapılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Doktorların gözetiminde gerekli tedavi süreçleri uygulanmıştır.

Başkonsolosluk bilgilerine göre, olaydan haberdar olan Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız birleşerek gönüllü bir şekilde nöbetleşe destek organize etmişlerdir. Vatandaşın tedavisi, bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almışlardır.

Ayrıca, Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki Göç Ajansı iş birliğinde gerekli organizasyonel çalışmalar yürütülmüş ve vatandaş başarılı bir şekilde Türkiye'den Özbekistan'a geri getirilmiştir.

Yetkililer, insaniyet ve dayanışma örneği sergileyen Bursa'daki gönüllü Özbekistanlılara ve ayrıca «Özbek Kadınlarının Haklarını Koruma Derneği»ne sağladıkları karşılıksız yardımlar için içtenlikle teşekkürlerini iletti.