Netanyahu New York'ta tutuklanabilir mi?

New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şehri ziyaret etmesi durumunda tutuklanmasının yasal olarak mümkün olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bu konuyu New York Times gazetesine verdiği röportajda dile getirdi.

Mamdani, yeni yasalar çıkarmayı planlamadığını, tüm kararların mevcut yasal normlar çerçevesinde alınacağını vurguladı. Konuyla ilgili olarak şehrin hukuk departmanıyla istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkan adayı, böyle bir ihtimalin ancak Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a gelmesi durumunda söz konusu olabileceğini kaydetti. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı'na yöneltilen suçlamalara da atıfta bulundu.

Hatırlatmak gerekirse Mamdani, seçim kampanyası sırasında belediye başkanı seçilmesi halinde Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda onu tutuklamak için gerekli adımları atacağını ifade etmişti.