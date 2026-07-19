Netanyahu New York'ta tutuklanabilir mi?

·4·Dünya
Netanyahu New York'ta tutuklanabilir mi?

New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şehri ziyaret etmesi durumunda tutuklanmasının yasal olarak mümkün olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bu konuyu New York Times gazetesine verdiği röportajda dile getirdi.

Mamdani, yeni yasalar çıkarmayı planlamadığını, tüm kararların mevcut yasal normlar çerçevesinde alınacağını vurguladı. Konuyla ilgili olarak şehrin hukuk departmanıyla istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkan adayı, böyle bir ihtimalin ancak Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a gelmesi durumunda söz konusu olabileceğini kaydetti. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı'na yöneltilen suçlamalara da atıfta bulundu.

Hatırlatmak gerekirse Mamdani, seçim kampanyası sırasında belediye başkanı seçilmesi halinde Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda onu tutuklamak için gerekli adımları atacağını ifade etmişti.

Binyamin NetanyahuZohran MamdaniNew YorkİsrailUluslararası Ceza Mahkemesi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Türkiye'de 3. kattan düşen Özbekistanlı kadın vatanına geri getirildiTürkiye'de 3. kattan düşen Özbekistanlı kadın vatanına geri getirildiBugün, 14:41Milyarderler dinozor iskeletleri için rekor miktarda harcama yapıyorMilyarderler dinozor iskeletleri için rekor miktarda harcama yapıyorBugün, 13:24Lamine Yamal final öncesi New York'ta sevgilisiyle görüntülendiLamine Yamal final öncesi New York'ta sevgilisiyle görüntülendiBugün, 13:12Duman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulunduDuman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulunduBugün, 12:47ABD'nin Baltimore şehrinde yol çöktü, bir otomobil su dolu çukura düştüABD'nin Baltimore şehrinde yol çöktü, bir otomobil su dolu çukura düştüBugün, 12:37Lamine Yamal, İspanya şampiyon olursa bir ay boyunca sakalını kesmeyeceğine söz verdiLamine Yamal, İspanya şampiyon olursa bir ay boyunca sakalını kesmeyeceğine söz verdiBugün, 05:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?