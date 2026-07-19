Lionel Messi ve Arjantin için ciddi tehlike: Rapçi Drake 1,5 milyon dolar bahis oynadı

Arjantin milli takımı ve kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde beklenmedik bir baskı altında kaldı. Ünlü Kanadalı rapçi Drake, bu kritik karşılaşmada "Albiceleste"nin galibiyetine 1,5 milyon dolar yatırdığını açıkladı. Bu haber futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı, çünkü birçok taraftar "Drake laneti" olarak bilinen meşhur batıl inançtan endişe ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Drake, bu devasa meblağı Arjantin'in İspanya karşısında normal sürede kazanmasına yatırdı. Eğer Lionel Scaloni'nin öğrencileri 90 dakika içinde galip gelirse, müzisyen yaklaşık 5,1 milyon dolar kazanacak. Ancak Marca gazetesinin haberine göre, rapçinin spor bahislerindeki şanssızlığı genellikle desteklediği takımların mağlubiyetiyle sonuçlanıyor.

"Drake laneti" ve başarısızlıklar tarihi

Spor dünyasında Drake'in hangi sporcu veya takımla fotoğraf çektirse ya da kime bahis oynasa, o tarafın kaybettiğine dair uzun süredir söylentiler dolaşıyor. Bu yıl Drake halihazırda birkaç büyük kayıp yaşadı. Örneğin, Super Bowl maçında New England Patriots takımına 1 milyon dolar yatırıp kaybetmişti. Ayrıca, ABD Açık tenis turnuvasında Jannik Sinner'in Carlos Alcaraz karşısındaki galibiyetine yatırdığı 300 bin dolar da boşa gitti.

İstatistiklere göre, Drake'in spor bahislerindeki başarı oranı oldukça düşük; yaklaşık 90 büyük bahsin sadece yüzde 36,8'i olumlu sonuçlandı. Futboldaki toplam zararı ise şimdiden 1,9 milyon doları aştı. İşte bu faktörler, Arjantin milli takımı taraftarlarını final öncesinde ciddi şekilde endişelendiriyor.

Messi ve Arjantin'in iradesi

Ancak, Lionel Messi ve takımı için olumlu hatıralar da yok değil. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde de Drake, Arjantin'e 1 milyon dolar yatırmıştı. O zaman Arjantin, Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Maç berabere bittiği için Drake parasını kaybetmiş olsa da, takım sonunda kupayı havaya kaldırmıştı.

Lionel Messi, bu turnuva boyunca sadece rakiplerle değil, çeşitli batıl inançlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Daha önce ünlü yayıncı IShowSpeed ile ilgili "şanssızlık" söylentilerini de boşa çıkarmıştı. Şimdi ise sekiz kez "Altın Top" sahibi, İspanya karşısında teknik becerisinin ve liderlik yeteneğinin her türlü batıl inançtan üstün olduğunu kanıtlamalı.

Arjantin ile İspanya arasındaki final karşılaşmasının sadece iki kıta futbol ekolünün çarpışması değil, aynı zamanda Lionel Messi'nin muhteşem kariyerindeki bir başka altın sayfa olması bekleniyor. Taraftarlar ise Drake'in yatırdığı paranın bu sefer takıma zarar vermeyeceğini umuyor.