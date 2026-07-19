2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en kârlı turnuvası oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarihindeki en kârlı turnuva haline geldi. Bu bilgi The Guardian tarafından duyuruldu.

Yayına göre, turnuva FIFA kasasına yaklaşık 15 milyar ABD doları kazandırdı. Bu rakam, organizasyonun ilk tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. FIFA daha önce turnuvadan yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyordu.

Rekor gelire ulaşılmasında en büyük payın, maç bileti satışları ve bunların resmi platformlar üzerinden yeniden satışı olduğu belirtiliyor. FIFA'nın her yeniden satış işleminde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 15 komisyon alması, toplam gelirin önemli ölçüde artmasını sağladı.

Bunun yanı sıra, VIP paketleri, otel ve özel hizmetleri içeren konaklama programlarından elde edilen gelirler de FIFA'nın finansal sonuçlarına büyük katkı sağladı. Uzmanlara göre, izleyici sayısının rekor seviyeye ulaşması ve Dünya Kupası'na olan yoğun ilgi, turnuvanın tarihteki en başarılı ticari projelerden biri haline gelmesini sağladı.