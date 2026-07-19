Lisandro Martínez final öncesi Arjantin'in ana gücünü açıkladı

Arjantin milli takımı savunma oyuncusu Lisandro Martínez, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde takım arkadaşlarına ve taraftarlara ilham verici bir mesaj gönderdi. Ona göre, 'Albiceleste'nin en büyük üstünlüğü bireysel yıldızlarda değil, oyuncuların tek vücut halinde hareket etmesinde yatıyor.

Arjantin, final maçında son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek. Finalde sadece kupa değil, aynı zamanda futbol tarihine geçecek bir sonuç da belirlenecek.

«Bu takımı kelimelerle tarif etmek zor»

Lisandro Martínez, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Arjantin milli takımındaki atmosferi özellikle vurguladı.

«Bu takım, kelimelerle ifade edilmesi zor harika niteliklere sahip inanılmaz bir kadro. Hepimiz sadece ileriye bakıyoruz ve milli takım için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz.»

Merkez savunma oyuncusu, oyuncuların finalde de turnuvanın ilk günündeki gibi birlik içinde hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

«Finalde de Dünya Kupası'nın ilk günündeki gibi tek vücut olacağız. Bu sürecin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Haydi Arjantin!»

Arjantin'in finale giden yolu kolay olmadı

Lionel Scaloni'nin öğrencileri, eleme aşamasında birkaç zorlu maçtan geçti. Buna rağmen, son dünya şampiyonları finale kadar gelmeyi başardı ve üst üste ikinci kez kupayı kazanma şansını korudu.

İspanya ise finale namağlup ulaştı ve turnuva boyunca sağlam savunmasıyla dikkat çekti. Luis de la Fuente'nin ekibi, tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Lisandro savunmadaki büyük sınava hazır

İspanya'nın hızlı hücumları, Arjantin savunması için finaldeki en büyük zorluklardan biri olacak. Özellikle Lamine Yamal ve onun kanattaki hareketlerini kısıtlamak için Lisandro Martínez ve arkadaşlarından üst düzey bir disiplin beklenecek.

Martínez'in mesajı, Arjantinli oyuncuların final öncesinde sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da hazır olduklarını gösteriyor. Finalde yapılacak küçük bir hata bile kupanın kaderini belirleyebilir; burada 'sonra düzeltiriz' lüksü yok.

İspanya - Arjantin finali ne zaman başlayacak?

2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New Jersey'deki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak. FIFA takvimine göre maç, New York saatiyle 15:00'te başlayacak.

İspanya - Arjantin

Tarih: 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece

Başlama saati: Taşkent saatiyle 00:00

Arjantin üst üste ikinci şampiyonluk için, İspanya ise 2010'dan sonra yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkmak için mücadele edecek. Lisandro Martínez'in vurguladığı birlik, finalde Arjantin'in belirleyici silahı olacak mı? Cevabı sahada göreceğiz.