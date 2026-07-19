2026 Dünya Kupası: Fransa - İngiltere 4:6 (golleri izleyin)

Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6:4 mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Declan Rice 3. dakikada perdeyi açarken, 18. dakikada Ezri Konsa farkı ikiye çıkardı. 37. dakikada Bukayo Saka üçüncü golü kaydetti ve ilk yarının uzatma dakikalarında dublesini tamamladı.

İkinci yarının başında Kylian Mbappé ve Bradley Barcola skoru 2:4'e getirdi. 66. dakikada Mbappé bir kez daha fileleri havalandırarak farkı bire indirdi.

Ancak 87. dakikada penaltıdan ağları sarsan Saka hat-trick yaptı. Fransa, Ousmane Dembélé ile bir gol daha bulsa da, 90+8. dakikada Jude Bellingham İngiltere'nin 6. golünü atarak maçın skorunu belirledi.

2026 Dünya Kupası: 3.lük Maçı

Fransa - İngiltere 4:6

Goller: Rice 3 (0:1), Konsa 18 (0:2), Saka 37 (0:3), Saka 45+1 (0:4), Mbappé 48 (1:4), Barcola 54 (2:4), Mbappé 66 (3:4), Saka 87, pen. (3:5), Dembélé 90+6 (4:5), Bellingham 90+8 (4:6).