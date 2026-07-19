Didier Deschamps, Zinedine Zidane'a yol açtı: «Artık sadece bir taraftarım»

Fransa milli takımında 14 yıl süren Didier Deschamps dönemi sona erdi. İngiltere'ye karşı 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçındaki 4-6'lık mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adam, olası halefi Zinedine Zidane hakkında açık konuştu.

Deschamps, aralarında herhangi bir husumet olmadığını vurgulayarak, Fransa milli takımının yeni teknik direktör yönetiminde de en üst seviyede kalacağına olan inancını dile getirdi.

«Ona karşı hiçbir husumetim yok»

Deschamps, Zidane'ın milli takıma gelmesine karşı olduğu yönündeki spekülasyonları reddetti. Eski teknik direktör, Fransa'ya ve kendisinden sonra göreve gelecek isme sadece başarı dilediğini belirtti.

«Ona karşı hiçbir husumetim yok. Fransa milli takımı ve yerime gelecek kişi için her şeyin mümkün olan en iyi şekilde ilerlemesini istiyorum» dedi Deschamps.

Fransa kadrosunda henüz potansiyelinin zirvesine ulaşmamış birçok yetenekli futbolcu olduğunu özellikle vurguladı.

«Zidane ile çalışarak daha da gelişecek harika oyuncular var. Takımın en üst seviyede kalması için tüm şartlar mevcut.»

Zidane henüz resmen atanmadı

Zinedine Zidane, Deschamps'ın ana halefi olarak görülüyor. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, atamayı henüz resmen duyurmadı.

Reuters'ın haberine göre, eski Real Madrid teknik direktörü bu pozisyon için doğal ve ana aday konumunda. Deschamps'ın kendisi de daha önce Zidane'ı «güçlü, doğal ve beklenen bir aday» olarak nitelendirmişti.

Bu nedenle Zidane'ın gelişi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor, ancak resmi açıklama yapılmadan onu Fransa'nın yeni teknik direktörü ilan etmek için henüz erken.

Deschamps nasıl bir takım bırakıyor?

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen, takım kadrosu dünyanın en güçlülerinden biri olmaya devam ediyor.

Kylian Mbappé, Michael Olise ve yeni neslin diğer temsilcileri, gelecek büyük turnuvalarda da ana kupalar için mücadele etme potansiyeline sahip. Reuters, Zidane'ın olası temel görevinin, birçok yetenekli futbolcuyu tek ve dengeli bir takıma dönüştürmek olacağını kaydetti.

Deschamps da halefinin hazır bir kadroya ve büyük imkanlara sahip olacağını gizlemedi. Ancak Fransa'da başarı beklentisi çok yüksek: Yeni teknik direktörden hemen kupalar bekleniyor.

Fransa'da 14 yıllık dönem kapandı

Didier Deschamps, 2012 yılından beri Fransa milli takımını yönetiyordu. Onun yönetiminde «Les Bleus», 2018'de dünya şampiyonu oldu, 2022 Dünya Kupası finaline çıktı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

Fransa Futbol Federasyonu, İngiltere maçının Deschamps'ın milli takımın başındaki son maçı olduğunu doğruladı. Resmi istatistiklere göre, tecrübeli isim takımla 185 maça çıktı.

«Artık Fransa milli takımının sıradan bir taraftarı olacağım» dedi Deschamps.

Zidane resmen atandığında, Fransa futbolunda sembolik bir değişim yaşanacak: 1998 dünya şampiyonluğunu birlikte kazanan iki efsaneden biri, bayrağı diğerine devredecek.

Şimdi asıl soru şu: Zidane, Deschamps'ın bıraktığı güçlü kadroyu tekrar dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek mi?