Atletico Madrid Manchester City'nin orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

Madrid'in Atletico Madrid kulübü, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'e beklenmedik bir ilgi gösteriyor. Diego Simeone, Hollandalı futbolcuyu takımının merkezindeki eksik parça olarak görüyor. İngiltere'deki kariyerine çok parlak bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Milan yıldızı istikrar konusunda sorunlar yaşadı ve şimdi yaz transfer döneminde La Liga'ya geçmesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Simeone orta saha hattını yenilemeyi planlıyor ve Reijnders'i 'yastıkçılar'ın kadrosuna enerji ve teknik kalite katabilecek ideal aday olarak görüyor. Etihad Stadyumu'na büyük umutlarla gelen Hollanda milli takım oyuncusu, bu yaz uygun bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir. Haberlere göre, Madrid devi, Manchester City yönetiminin iradesini test etmek için yaklaşık 65 milyon euroluk resmi bir teklif hazırlıyor.

Simeone, Reijnders'in taktik zekasının ve Avrupa'nın üst düzey liglerindeki deneyiminin, Metropolitano Stadyumu'ndaki talepkar ortama hızlıca uyum sağlamasına olanak tanıyacağına inanıyor. Manchester City ise ilk yatırımdan önemli bir kâr elde etme şartıyla onu satmaya hazır. Sezon başındaki kahramanlıklarına rağmen, 27 yaşındaki futbolcunun Pep Guardiola yönetimindeki oyun süresi önemli ölçüde azaldı.

Reijnders, İngiltere Premier Ligi'ndeki son 14 maçın 9'unda yedek kaldı ve hatta iç kupa finallerinde bile sahaya sürülmedi. Bu durum onu transfer piyasasındaki başlıca adaylardan biri haline getirdi. Manchester City ise ondan elde edilecek geliri, özellikle Nottingham Forest üyesi Elliot Anderson gibi hedefleri kadroya katmak için takımın diğer bölümlerini güçlendirmeye yönlendirebilir.

Atletico Madrid bu yarışta İtalyan kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalacak. Futbolcunun San Siro'daki başarılı performansları unutulmadı ve Juventus gibi devler, onun Manchester'daki durumunu dikkatle izliyor. Ancak, futbolcunun kendisinin La Liga'da top koşturma ve Simeone ile çalışma fikrine ilgi göstermesi, Atletico'nun şansını artırıyor.