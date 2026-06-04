İspanya millî takımı favoriler listesinde ilk sırada

Opta süper bilgisayarı, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu için ana favori olarak İspanya millî takımını gösterdi.

1 Haziran tarihli tahmine göre, İspanyolların turnuvada zafer kazanma olasılığı %16,1 olarak belirlendi.

Sıralamada ikinci sırada Fransa yer aldı. Fransızların şampiyon olma ihtimali %13 olarak değerlendirildi.

Üçüncü sırada İngiltere bulunuyor ve olasılığı %11,2. Mevcut dünya şampiyonu Arjantin ise %10,4 ile dördüncü sırada kaydedildi.

İlk beşi Portekiz tamamladı. Şampiyonluk olasılığı %7 olarak gösterildi.

Ayrıca Brezilya %6,6, Almanya %5,1 ve Hollanda %3,6 olasılıkla sonraki sıralarda yer aldı.

Opta süper bilgisayarının tahmininde Norveç %3,5, Belçika %2,4 ve Kolombiya %2,1 oranıyla ilk ona girdi.

Sıralamanın geri kalanında Fas, Uruguay, İsviçre ve Hırvatistan millî takımları yer aldı. Şampiyonluk olasılıkları %1,6–1,9 aralığında değerlendirildi.