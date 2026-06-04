İspanya millî takımı favoriler listesinde ilk sırada
Opta süper bilgisayarı, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu için ana favori olarak İspanya millî takımını gösterdi.
1 Haziran tarihli tahmine göre, İspanyolların turnuvada zafer kazanma olasılığı %16,1 olarak belirlendi.
Sıralamada ikinci sırada Fransa yer aldı. Fransızların şampiyon olma ihtimali %13 olarak değerlendirildi.
Üçüncü sırada İngiltere bulunuyor ve olasılığı %11,2. Mevcut dünya şampiyonu Arjantin ise %10,4 ile dördüncü sırada kaydedildi.
İlk beşi Portekiz tamamladı. Şampiyonluk olasılığı %7 olarak gösterildi.
Ayrıca Brezilya %6,6, Almanya %5,1 ve Hollanda %3,6 olasılıkla sonraki sıralarda yer aldı.
Opta süper bilgisayarının tahmininde Norveç %3,5, Belçika %2,4 ve Kolombiya %2,1 oranıyla ilk ona girdi.
Sıralamanın geri kalanında Fas, Uruguay, İsviçre ve Hırvatistan millî takımları yer aldı. Şampiyonluk olasılıkları %1,6–1,9 aralığında değerlendirildi.
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