Gabriel Jesus Everton'a transfer olabilir: Transfer detayları belli oldu

Everton takımı, yaz transfer penceresinde Arsenal'in forveti Gabriel Jesus'u kadrosuna katmakla ilgileniyor. Merseyside ekibi, Brezilyalı futbolcuyu hücumdaki sorunlara çözüm olarak görüyor, ancak finansal engeller bu anlaşmayı karmaşıklaştırabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Football Insider'ın haberine göre, Everton hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Gabriel Jesus'u ana hedef olarak belirledi. Buna rağmen, kulüp Arsenal'in talep ettiği 20 milyon sterlini ödemeye hazır değil. Ayrıca, futbolcunun sakatlığa yatkınlığı da yönetimi biraz endişelendiriyor.

Mikel Arteta'nın hücum hattını yenilemeyi planlaması nedeniyle, Londra ekibi 29 yaşındaki forvetle yollarını ayırmaya hazır. Gabriel Jesus bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetti ve yazın takımdan ayrılması beklenen oyuncular listesine dahil edildi.

Everton için en büyük sorunlardan biri futbolcunun maaşı. Şu anda Arsenal'de yüksek maaş alan Brezilyalı forvetin transferin gerçekleşmesi için mali taleplerini düşürmesi gerekecek. Forvete ayrıca Milan, Juventus ve Palmeiras gibi kulüpler de ilgi gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Gabriel Jesus geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde sakatlıklar nedeniyle sadece 14 maça çıktı ve bunların sadece 3'üne ilk 11'de başladı. İngiltere'deki zengin tecrübesi Everton teknik heyetinin ilgisini çekiyor.