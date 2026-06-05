Napoli başkanı Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku'yı satmakla tehdit etti

Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, takımın yıldız futbolcularına sert bir uyarı gönderdi. Kulüp başkanı, eski teknik direktör Antonio Conte ile çatışan ve açıkça memnuniyetsizlik dile getiren herhangi bir oyuncunun, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku dahil, takımdan ayrılabileceğini ima etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Stadio Diego Armando Maradona'daki durum, Kevin De Bruyne'nin teknik direktörün ayrılığını açıkça kutlamasının ardından daha da gerildi. Geçen yıl Manchester City'den bedelsiz transfer olarak gelen Belçikalı oyuncu, sakatlıklar ve taktik anlaşmazlıklar nedeniyle İtalya'daki ilk sezonunda kendini gösteremedi. De Laurentiis, basın toplantısında kulübün yönünden memnun olmayanlar için kapıların açık olduğunu vurguladı.

"Kendi bakış açılarına göre çeşitli açıklamalar yaptılar. Yeni teknik direktörün bu konuda ne düşündüğünü göreceğiz. Eğer birinin gitmesi gerekiyorsa, gider. Bunda ne sorun var? Dünyada çok fazla futbolcu var," dedi bir sinema magnatı olarak da bilinen Napoli başkanı.

Kevin De Bruyne, bir röportajında Antonio Conte'nin uyguladığı 4-5-1 taktiği ve aşırı savunmacı stilin kendi görüşlerine uymadığını kabul etti. Sözlerine göre, kulüp vaat edilen ofansif futbolu sergilemedi. Bu arada, takımın bir diğer yıldızı Romelu Lukaku da disiplin sorunlarının ortasında kaldı. Belçika milli takımında sakatlıktan kurtulma sürecinde kulübün talimatlarına uymadığı için 150 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Haberlere göre, Napoli yönetimi Romelu Lukaku'yu 10 milyon avro karşılığında Suudi Arabistan veya Türkiye kulüplerine satmaya hazır. Takımın başına Massimiliano Allegri'nin gelmesinin beklendiği bir dönemde, ofansif futbolu savunan Kevin De Bruyne için durum daha da karmaşıklaşabilir, çünkü Allegri de pragmatik bir stili tercih ediyor.