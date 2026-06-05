AFC, Dünya Kupası öncesi Ilgiz Tantashev hakkında bir makale yayınladı

Özbek hakemlik okulunun dünya çapında bir itibara ve statüye sahip olduğu kimseye sır değil. Bu geleneklerin layık bir devamcısı olan ve bugün sadece ülkemizin değil, tüm Asya kıtasının en deneyimli ve göze çarpan hakemlerinden biri olarak kabul edilen Ilgiz Tantashev, ekibiyle birlikte kariyerindeki en büyük zirveyi fethetmenin eşiğinde. Hemşehrimiz, sadık yardımcıları Andrey Sapenko ve Timur Gaynullin ile birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası maçlarını yönetmek için okyanus ötesine gidiyor.

Yaklaşan Dünya Kupası öncesi, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) resmi sitesi, dünya şampiyonasında adaleti sağlayacak kıta temsilcilerine adanmış özel bir analitik makale yayınladı. Söz konusu makalede hemşehrimiz Ilgiz Tantashev'in uluslararası alandaki verimli faaliyeti ve elde ettiği yüksek başarılar özellikle övüldü.

İstikrarın sembolü: Uluslararası alanda on yıllık zaferler

Buhara doğumlu 42 yaşındaki deneyimli hakem, AFC'nin en güvenilir hakemleri listesinde çoktan sağlam bir yer edinmiş durumda. AFC tarafından sunulan verilere göre, kıta düzeyindeki performansı takdire şayan:

FIFA statüsü: Hemşehrimiz 2013 yılında bu yüksek unvana layık görüldü ve o günden beri uluslararası statüyü layıkıyla koruyor.

AFC Şampiyonlar Ligi: 2015 yılından bu yana kıtanın en prestijli kulüp turnuvasının tüm sezonlarında düzenli olarak maçları yönetiyor.

AFC Kupası: Bu turnuvanın tam 6 sezonunda hakemlik yaptı.

Asya Kupası: 2019 ve 2023 yıllarında düzenlenen kıtanın ana turnuvasının final aşaması maçlarında ve ayrıca üç U-23 Asya Kupası'nda görev aldı.

Olimpiyatlardan Şampiyonlar Ligi finaline giden yol

Ilgiz Tantashev'in son yıllardaki yükseliş hızı ve ona duyulan uluslararası güven düzeyi, gerçekten de her futbol severin gurur duymasını sağlıyor. Kısa bir süre içinde dünyanın en büyük spor organizasyonlarında baş hakem olarak sahaya çıktı. Hemşehrimizin son büyük turnuvalardaki katılım kronolojisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Yıl Turnuva adı ve statüsü Yönettiği maçlar 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 4 önemli maçta baş hakemlik yaptı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Dünya devlerinin katıldığı maçlarda görev aldı Nisan 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçını üst düzeyde yönetti

AFC, makalesinde hemşehrimizin bu zengin deneyiminin, yaklaşan Dünya Kupası'nda en zorlu maçları başarıyla yönetmesi için zemin hazırladığını özellikle vurguladı.

Hatırlatalım, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası bu yıl 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Zamin yorumu: Ravshan Irmatov Özbek hakemliğinin adını futbol dünyasında ne kadar yukarı taşıdıysa, Ilgiz Tantashev de bugün bu geleneği layıkıyla sürdürüyor. Paris Olimpiyatları'nda, Kulüpler Dünya Kupası'nda ve nihayetinde Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği yetenek boşuna değildi. FIFA ona boşuna büyük güven duymadı. Ilgiz Tantashev ve arkadaşlarına, yaklaşan Dünya Kupası'nda zorlu maçları mükemmel bir şekilde yöneterek ülkemizin şanını daha da yüceltmeleri konusunda büyük zaferler diliyoruz!

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