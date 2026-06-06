Bavyera, savunma hattını güçlendirmek için Tomas Araujo seçeneğine geri döndü

·5·Spor
Bavyera, savunma hattını güçlendirmek için Tomas Araujo seçeneğine geri döndü

Münih'in Bavyera kulübü, Tomas Araujo transferi konusunda tekrar kafa yoruyor. Sky'nin haberine göre, Lizbon'un Benfica takımının stoperi, Almanya rekorunun sahibi kulübün ilgi alanı içinde kalmaya devam ediyor. Münihlilerin uzun süredir 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve temsilcileriyle ilk görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Araujo hem merkez hem de sağ bek pozisyonunda oynama yeteneğine sahip. Bu durum, onu Konrad Laimer için uygun bir alternatif veya Min-Jae Kim ya da Hiroki Ito'nun takımdan ayrılması durumunda ana seçenek haline getiriyor. Bu çok yönlülük, teknik direktör Vincent Kompany için gelecek sezon planlarında çok önemli bir faktör olarak görülüyor.

Ancak transfer meselesi kolay olmayacak. Futbolcu yakın zamanda Benfica ile 2029 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede 80 ila 100 milyon Euro arasında değişen bir fesih bedeli olduğu belirtiliyor. Chelsea de bu oyuncuya ilgi gösterdi, ancak Bavyera şimdilik bu kadar büyük bir meblağı ödemeye hazır değil.

Tomas Araujo, Benfica akademisinin yetiştirdiği bir oyuncu olup, geçen sezon tüm turnuvalarda 39 maça çıktı ve bir gol ile iki asist kaydetti. Şu ana kadar Bavyera yönetimi transfer konusunda kesin adımlar atmadı, kulüp sadece 24 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu izlemekle yetiniyor.

BavyeraBenficaTransferlerTomas AraujoFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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