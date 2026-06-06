Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası finalini neden yeniden izlemediğini açıkladı

·141·Spor
Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası finalini neden yeniden izlemediğini açıkladı

Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappe, Arjantin'e karşı oynanan 2022 Dünya Kupası finalindeki yenilgiyi hâlâ unutamadığını itiraf etti. Real Madrid'in yıldızı, Katar'daki o dramatik maçta tarihsel bir hat-trick yapmasına rağmen, maçı yeniden izlemenin psikolojik travmaları tazeleyebileceği endişesini taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Doha'daki finalde Fransa, 3-3'lük beraberliğin ardından penaltı atışlarında 4-2 yenilmişti. O dönemde 23 yaşında olan forvet, üst üste iki finalde oynayan en genç futbolcu oldu ve üç gol atıp da maçı kaybeden tek oyuncu olarak tarihe geçti. Turnuvanın "Altın Ayakkabı" ödülünü alsa da, takım başarısızlığı kişisel rekorların önüne geçti.

Sorare'a verdiği röportajda Kylian Mbappe o maç hakkında şunları söyledi: "Tüm zamanların en büyük finali mi? Bence izlenebilirlik, senaryo ve beklenmedik dönüşler açısından ona eşit yok. Her şey penaltılarla bitti — bu herhangi bir futbolcu için en acımasız son".

Forvet, maçı yeniden izlemeyi reddetmesini şöyle açıkladı: "Bu ya Lionel Messi için ilk dünya şampiyonluğu ya da Fransa için üst üste ikinci zafer olmalıydı, bu yüzden her durumda tarihseldi. Maçı yeniden izledim mi? Asla! Bunu yaparsam, içimdeki 'şeytanların' (kötü anıların) uyanabileceğini düşünüyorum".

Lusail Stadyumu'ndaki o maçta Kylian Mbappe, 95 saniye içinde duble imza atarak Didier Deschamps'ın takımını yenilgiden kurtarmıştı. 81. dakikada attığı beraberlik golü, saatte 123,34 km hızla hareket ederek turnuvanın en sert şutu olarak kaydedildi.

Kylian MbappeReal Madrid2022 Dünya KupasıLionel MessiFransa
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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