Patrice Evra, Lamine Yamal hakkında: "Onu diri diri yerdim!"

Avrupa futbolunun efsaneleri ile yeni nesil yıldızları arasındaki sanal tartışmalar ve ilginç fikir alışverişleri her zaman milyonlarca taraftarın dikkat merkezinde olmuştur. Özellikle oyunlarıyla çağdaşlarını şaşırtan genç yeteneklerden söz açıldığında, eski yıldızların açıklamaları çok daha hararetli tartışmalara neden olur. Böyle skandal bir açıklamayı da "Manchester United" ve Fransa milli takımının eski efsanevi sol beklerinden Patrice Evra yaptı.

Deneyimli eski futbolcu, günümüzde "Barcelona" kulübü ve İspanya milli takımı formasıyla parlak performanslar sergileyen sağ kanat oyuncusu Lamine Yamal ile olası bir karşılaşmasının nasıl sonuçlanacağına dair tahminlerini paylaştı.

"Onu diri diri yerdim!"

Prestijli "ESPN UK" yayınının X (eski Twitter) sosyal medya platformundaki resmi sayfasında belirtildiğine göre, Evra en parlak (prime) döneminde herhangi bir forvet için gerçek bir kabus olduğunu ve genç yıldıza hiçbir fırsat tanımayacağını şaka yollu ama emin bir dille vurguladı:

"Eğer en iyi fiziksel formamda olsaydım ve sahada Yamal'a karşı oynasaydım, onu basitçe diri diri yerdim. Beni affet Lamine. Sana olan saygım ve sevgim ayrı... Ancak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve bana karşı sahaya çıkan diğer büyük futbolculara sorun; onlar benim kanadımda oynarken merhametin ne olduğunu bilmezdim ve asla iyi bir adam olmadım."

Lamine Yamal'ın "Barcelona"daki korkutucu istatistikleri

Patrice Evra'nın böyle sert bir açıklama yapması boşuna değil. Nitekim, "Barcelona" akademisi ("La Masia") mezunu olan bu genç adam, şu anda Katalanların en tehlikeli silahı haline gelmiş durumda. Aşağıdaki entegre tabloda, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun geride kalan sezondaki fenomenal performansları yer almaktadır:

Oyuncunun statüsü Sezondaki toplam maç sayısı Atılan gol sayısı Asistler Lamine Yamal (18 yaş) 45 maç 24 gol 18 asist

Genç yaşına rağmen, tüm turnuvalarda kaydedilen bu rakamlar, Yamal'ın modern futbolda ne kadar büyük bir güç haline geldiğini ve onu durdurmanın herhangi bir defans oyuncusu için gerçek bir baş ağrısı olduğunu açıkça gösteriyor.

Arka plan: Patrice Evra, döneminde "Manchester United"ın altın çağını şekillendiren, EPL ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldıran dünyanın en güçlü defans oyuncularından biriydi. Messi ve Ronaldo gibi titanlara karşı oynadığı maçlardaki tecrübesi büyük bir okul niteliğindedir. Evra'nın Lamine Yamal hakkındaki görüşlerinde, efsanevi defans oyuncularına özgü karakter ve genç yıldızın yeteneğine duyulan gizli bir takdir yatmaktadır. Bakalım, Katalonya'nın gururu gelecekte Evra'nın bahsettiği o büyüklerin seviyesine yükselebilecek mi? Yeni sezonda genç kanat oyuncusuna daha parlak zaferler diliyoruz!

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