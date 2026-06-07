İngiltere Premier Lig devi Bayern'in hedefindeki savunmacıyı kapabilir

Münih'in Bayern kulübü, PSG savunmacısı Emmanuel Mbembe için yürütülen mücadelede İngiltere Premier Lig ekiplerinden ciddi bir direnişle karşı karşıya. BBC'nin haberine göre, Londra'nın Arsenal kulübü de 18 yaşındaki yeteneği kadrosuna katma yarışına dahil oldu ve Paris kulübüne ilk teklifi iletti. Bu konuda Goal.com haberi veriyor.

Mbembe'nin Fransa'nın başkentindeki kulüple sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek ve bu durum onun serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasına olanak tanıyacak. PSG yönetimi sözleşmeyi uzatmak istese de, Fransa U19 milli takımının iki kez üyesi olan futbolcunun yazın yeni bir takıma geçmeye karar verdiği görülüyor.

Bayern, sol ayağını iyi kullanan, hem merkez hem de sol kanat savunmasında görev alabilen bu çok yönlü futbolcunun durumunu yakından izliyor. Münih ekibinde savunma hattını güçlendirme ihtiyacı var, çünkü Kim Min-jae ve Hiroki Ito gibi futbolcuların yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Mbembe'nin transferi Bayern için bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor: Sadece Alphonso Davies ile rekabet etmiyor, aynı zamanda Kim ve Ito'nun ayrılma ihtimali karşısında savunmadaki boşluğu dolduruyor. L'Equipe gazetesinin yıl başındaki haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonunda Mbembe'yi kadrosuna katmak için iyi bir fırsat vardı, ancak Bayer 04 Leverkusen de bu sürece dahil oldu.

Eğer bu transfer gerçekleşmezse, Bayern alternatif olarak Benfica savunmacısı Tomás Araújo'yu değerlendiriyor. Sky'nın haberine göre, Portekizli stoper hala Münih ekibinin kısa listesinde yer alıyor.