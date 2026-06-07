İranlı futbol yetkililerine ABD vizesi verilmedi

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kalbi heyecanlandıran ve sabırsızlıkla beklenen bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak bu büyük futbol şöleni öncesinde, sporun ve siyasetin kesiştiği uluslararası arenada ciddi tartışmalara neden olan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nüfuzlu The New York Times gazetesinin yayınladığı son resmi bilgilere göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac ve kuruluşun diğer üst düzey yöneticileri 11 Haziran'da başlayacak bu görkemli turnuvaya katılamayacak. Nedeni ise ABD hükümetinin kendilerine ülke giriş vizesi vermeyi reddetmesi.

Mesele şu ki, federasyon başkanı Mehdi Tac geçmişte İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nda subay olarak görev yapmıştı. Siyasi görüşler ve güvenlik önlemleri nedeniyle sadece kendisine değil, İran futbol yönetiminin geniş bir grubuna da vize verilmedi.

Yetkililere vize reddi, futbolculara 'yeşil ışık'

ABD Büyükelçiliği tarafından vize talepleri reddedilen ve turnuvayı evlerinden izlemek zorunda kalan yetkililer ile takım üyelerinin genel durumu aşağıdaki özel entegre tabloda gösterilmiştir:

Adı Soyadı ve Takım Kadrosu İran Futbol Kuruluşundaki Görevi Vize Konusunda Resmi Karar Mehdi Tac İran Futbol Federasyonu Başkanı (eski asker) Reddedildi Mehdi Harati Futbol Federasyonu İcra Direktörü Reddedildi Hidayet Mumbini Kuruluş Genel Sekreteri Reddedildi Muhsin Mutamedkiya Federasyon Medya Bölümü Direktörü Reddedildi İran Milli Takımı Futbolcular ve atanmış destek personeli Onaylandı (Vize verildi)

ABD tarafı bu kararı yorumlarken, 'terörist grupların ve temsilcilerinin sistemdeki boşluklardan yararlanarak ABD topraklarına gizlice girmesine' asla izin verilmeyeceğini ve güvenlik önlemlerinin en öncelikli görev olduğunu kesin bir dille vurguladı.

İran'ın FIFA'ya şikayeti ve turnuva takvimi

Bu sert kararın ardından İran tarafı sessiz kalmadı ve resmi Washington'ı spora siyaseti karıştırmak ve ayrımcılık yapmakla suçladı. Tahran temsilcileri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ni (FIFA) duruma acilen müdahale etmeye ve adaleti sağlamaya çağırıyor. İran futbol yönetimine göre, spor yetkilileri ve teknik danışmanlar 'herhangi bir milli takımın ayrılmaz ve bütün bir parçası'dır ve yoklukları takım morali üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Hatırlatmakta fayda var ki, bu yılki dünya şampiyonasına Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesi — ABD, Kanada ve Meksika — ortak ev sahipliği yapıyor. Çetin mücadelelere sahne olması beklenen turnuvada İran Milli Takımı ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta oynayacak.

Zamin'in yorumu: Aslında, bu yılın Mart ayında İran hükümeti siyasi gerginlikler nedeniyle milli takımı ABD'deki Dünya Kupası'na hiç göndermeme açıklaması yaparak birçok taraftarı üzmüştü. Daha sonra bu karar değiştirildi ve oyuncuların turnuvaya katılmasına izin verilmesi futbolseverler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Şimdi ise oyuncular gitse de, arkalarındaki yönetim ve teknik kadronun büyük bir bölümü vizasız kaldı. Ne olursa olsun, futbol barış ve dostluk elçisidir. Umarız sahadaki mücadeleler saf spor ilkeleri çerçevesinde geçer ve siyasi anlaşmazlıklar yeşil sahadaki güzel oyuna gölge düşürmez. İranlı futbolculara böyle bir psikolojik baskı altında bile onurlu bir performans sergilemelerini dileriz!

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